Solbakken om Norges hardt kritiserte forsvarsspill: – Hva skal vi fikse?

– Det er en grunn til at dette laget ikke går til mesterskap. Vi har spilt en god kamp, lekt oss i perioder og vært overlegne, men den defensive strukturen er for dårlig. Det blir igjen skjebnesvangert.

Det sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp mot slutten av Norges 1-2-tap mot Tsjekkia fredag kveld.

Se målene her:

Nok en gang må nemlig landslagssjef Ståle Solbakken konstatere at han sliter med å få laget sitt til å vinne kamper man i utgangspunktet skal klare å vinne.

Mot EM-klare Tsjekkia var Norge det klart beste laget i lange perioder, men tapte likevel.

Og de som vil vite hvordan Norge presterte i 2023, kan bruke den første kampen i 2024 som en slags oppsummering av hele den dystre EM-kvaliken fra i fjor.

Mye bra, men ikke bra nok.

– Vi er nødt til å kunne vinne på middels dager. Vi må høyne bunnivået. Vi må vinne også når vi kanskje ikke fortjener det innimellom, sier Solbakken til NRK.

Solbakken etter ny Norge-nedtur: – Må legge oss flate

Da må noe gjøres.

Déjà vu, kalte han 1-1-målet som kom etter en gedigen feil i Norges forsvarsrekke.

– Hva skal vi fikse?

Etter kampen stilte NRK Solbakken spørsmålet trolig de aller fleste fotballinteresserte nordmenn stiller seg selv akkurat nå:

Hvordan i huleste skal han fikse forsvarsspillet?

– Fikse forsvarsspillet? Teller du hvor mange sjanser vi har imot ... Hva skal vi fikse, liksom? Spør han retorisk.

FORUNDRET: Ståle Solbakken har ikke helt funnet løsningen på hvordan Norge kan unngå klønete baklengsmål. Foto: BILDBYRÅN

Han påpeker at Tsjekkia kun hadde to eller maks tre sjanser, avhengig av hvordan man teller.

Ifølge kampstatistikken hadde gjestene en såkalt «expected goals» på 1,38.

– Og så scorer de to. Fikse det, ja. Vi kan ikke si at motstanderne skaper mye når de ikke skaper mye, så vi kan ikke fikse noe som er fikset. Men det er litt som med alarm-ordet til Brede (Hangeland). Det er jo ikke tatt ut av luften. Det er i de krisesituasjonene vi er nødt til å få det til, slår han fast overfor NRK.

Norge noterte seg for øvrig «expected goals» på 1,07, men hadde 62 prosent av ballinnehavet mot tsjekkerne.

– Du er inne på at motstanderne skaper få sjanser, men faktum er at motstanderne scorer på veldig mange av sjansene sine mot Norge. Hva er grunnen til det? Spør Aftenpostens journalist.

– Jeg tror det er to grunner til det. Det er litt tilfeldig, men en annen ting er at feilen vår blir så stor at sjansen blir stor nok. På det første baklengsmålet (mot Tsjekkia) blir sjansen veldig, veldig stor fordi feilen er så grov. Det samme mot Skottland og for så vidt Georgia på bortebane, mener Norge-sjefen.

1-1-målet, som får krass kritikk av et samlet ekspertkorps, analyserer Solbakken slik:

– Fredrik (Bjørkan) støter ut av fireren som han ikke skal. Så løper en midtstopper ut, og så blir det forflytning og forflytning, og så markerer vi egentlig hverandre, istedenfor å markere tsjekkerne, sukker Solbakken.

BAKLENGS: Tsjekkias David Zima scorer i privatlandskampen i fotball mellom Norge og Tsjekkia på Ullevaal stadion Foto: NTB

– Noe vi må jobbe med å ta bort

En ting er de enkle baklengsmålene, et annet problem er at Norge gang etter gang sliter med å stå kampene ut.

I 2023 slapp Norge inn baklengsmål mot Spania i minutt 83 og 85, mot Skottland i minutt 87 og 89, mot Kypros etter 93 minutter, mot Georgia etter 91 minutter.

Den begredelige trenden fra 2023 fortsatte med Tsjekkias kampavgjørende scoring i det 85. minutt på Ullevaal fredag kveld.

– Det er igjen noe vi må jobbe med å ta bort når det blir alvor. Det er 100 prosent riktig. Det er ikke så mye mer å si om det. Klokka viser det den viser, sier Solbakken til NRK.

IKKE FORNØYD: Leo Østigård mener Norge burde gjort det bedre mot Tsjekkia. Foto: BILDBYRÅN

– Altfor dårlig

Leo Skiri Østigård skjønner ikke helt hvordan Tsjekkia klarte å score to mål og vinne fredagens kamp.

– Forsvarsmessig har vi det meste under kontroll. De skaper to sjanser, men scorer på to sjanser. Og det er det som er altfor dårlig. De scorer på et frispark og en kontring etter corner. Ellers så har vi kontroll, så det er ikke det at det er svikt i jobben defensivt der, det er to situasjoner, mener Østigård.

Landslagsåret 2024 startet altså med nok en nedtur. Selv om det er lenge til neste tellende landskamp, som spilles i september borte mot Kasakhstan i nasjonsligaen, er presset på Solbakken økende.

– Hva tror du slike resultater gjør med spillernes tiltro til det prosjektet du prøver å bygge opp?

– Den tror jeg er bra. Vi har hatt noen fine dager nå, hvor vi har diskutert litt hvor vi er, og spillerne har fått si sin mening. Vi er nok veldig enig om det meste, sier Solbakken til NRK.

Ødegaard: – Totalt dominerende

Landslagskaptein Martin Ødegaard svarer slik på spørsmål om hvorfor Ståle Solbakken er rett mann for Norge.

– Vi viser igjen, mot et lag som er kvalifisert til mesterskap, at vi går ut og tar tak i kampen, vi er totalt dominerende i store deler, så er det surt at det ikke holder. jeg føler vi har noe på gang, så må vi fortsette å jobbe, og så må vi luke bort noen feil og bli skarpere i noen situasjoner, sier Ødegaard til NRK.

Neste test kommer allerede tirsdag kveld klokken 19. Da er Slovakia motstander på Ullevaal.