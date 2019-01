Slik snudde ni dagers tour-herjing alt: Én mill. kroner på konto og poengfest for Klæbo

Både pengemessig, med tanke på bekreftelse på distanseform og til slutt antall verdenscuppoeng. Nå har han tjent mest i verdenscupsirkuset og har den gule ledertrøya. Det etter en tour det var tvil om at han skulle gå eller vurderte å hoppe av underveis.

Klæbo har dratt inn hele 77.000 sveitserfranc, eller godt over 700.000 norske kroner, på Tour de Ski.

Sammenlagtseier, fem etappeseire, tourens beste sprinter, og det faktum at han har ledet touren i fem etapper sikrer et slik beløp. I tillegg opplyser Tanja Winterhalder i Fischer, Klæbos skimerke, at det er en helt egen bonus knyttet til triumfen i Tour de Ski.

– Jeg styrer ikke!

Pappa Haakon Klæbo bekrefter det – og at dersom NRKs tall om premiepenger fra FIS stemmer – så ender 22-åringen med å tjene rundt én million kroner på tour-triumfen gjennom premiepenger og bonuser fra bare Fischer og noen sponsorer til.

Pappa Haakon understreker imidlertid at de tingene ikke er viktig på en sånn dag.

VIKTIGE STØTTESPILLERE: Kåre Høsflot og pappa Haakon Klæbo, her under Tour de Ski-etappen i Val Müstair 1. nyttårsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Da vet du mer enn meg! sier Klæbo og flirer, når NRK forteller hva han har håvet inn på bare ni dager.

– Jeg styrer ikke det (pengene). Det er problemet og jeg har ikke rukket å tenke over det. Alle skal få penger, sier Klæbo og fleiper godt med hva han skal bruke de på.

– Spesielt

SUKSESS-DUO: Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo, her i Val di Fiemme søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gjennom november og deler av desember ble det diskutert om Klæbo i det hele tatt skulle gå Tour de Ski.

Og da skistjernen først ankom Mellom-Europa vurderte han også å reise hjem underveis.

– Det er helt spesielt, sier morfar Kåre, når NRK forteller at mye er snudd på hodet på bare ni dager.

Distanse-svar

For resultatene gir ikke bare et byks på premiepenge-listen for Klæbo. Han har fått svar på at formen på distanse for alvor er i anmarsj. Da verdenscupen var på Lillehammer i desember fikk han stempelet «bare en sprinter». Nå har han seier på distanse også.

– Folk kan si hva de vil, tenker jeg. Han vet selv at han har jobbet mye på distanse i år. Det beviste han på 15 kilometeren lørdag. Jeg tror det smakte veldig godt, sier Haakon Klæbo.

– Det er viktig å kunne gå annet enn bare sprint. Distanse-seier her skal jeg ta med meg. Man vet ikke hvor ofte man vinner Tour de Ski sammenlagt heller. Man må ta med seg det man har opplevd og gjort de siste dagene. Så får vi jobbe mot å gå fort både på distanse og sprint, sier hovedpersonen selv.

Verdenscup-leder for første gang

Herjingene på distanse og sprint i Tour de Ski gjør at han overtar ledelsen i verdenscupen.

ENDELIG I MÅL: Johannes Høsflot Klæbo i målområdet etter siste etappe i Val di Fiemme. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Der har han ikke vært før nå. Klæbos 934 poeng gjør at det er 124 ned til Aleksandr Bolsjunov på andreplass.

– Det var viktig å få den gule trøya, sier Klæbo, og svarer slik på om Tour de Ski har gjort at han tror han kan vinne verdenscupen sammenlagt til slutt:

– Det er selvfølgelig mulig nå. Men det er vanskelig å si. Spørsmålet er hvor mange skirenn vi prioriterer å gå etter Tour de Ski, sier Klæbo, som nå skal slappe av og nyte julebrusen på hotellet søndag kveld.