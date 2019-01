Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– De sier at det flater ut mot slutten, men jeg så aldri noen flate. Jeg følte bakkene aldri tok slutt, sier en særdeles sliten Johannes Høsflot Klæbo etter å ha vunnet Tour de Ski på første forsøk.

Klæbo, som har vært i praktslag under hele touren, ledet med 1:20 ned til Sergej Ustjugov ut fra start.

Og det skulle bli en kamp mellom Klæbo og Ustjugov, som åpnet tilnærmet likt på vei inn mot alpinbakken. Men Klæbo fikk det tøft tidlig. Allerede etter én kilometer var avstanden ned til Ustjugov kuttet med 13 sekunder.

– Det er tøft å gå når man hører at Sergej går så fort bak meg. Men heldigvis holdt han seg bak, sier Klæbo etter målgang.

Morfar tørket tårene

– Det er definitivt det største i år, sier trener og morfar Kåre Høsflot etter seieren til barnebarnet.

75-åringen var tydelig rørt etter at seieren var sikret.

– Det rant noen tårer her, det er mulig jeg tok litt hardt i opp bakken, sier Høsflot. Han mener altså at sykdom, samt en løpetur fra der han stod i bakken opp til målområdet er bakgrunnen for tårene.

Han sier i tillegg at han ikke hadde sett for seg at det skulle bli seier i Tour de Ski.

– Jeg trodde definitivt ikke det da vi dro hit. Planen er alltid å vinne, men det her overgår det meste. Da Ustjugov begynte å ta innpå kom nervene. Det var litt av en affære det greiene her.

RØRT: Morfar Kåre Høsflot. Foto: NRK

Norsk-russisk duell

Det så lenge ut til at det skulle holde hardt for Klæbo. Ustjugov kom nærmere og nærmere for hver eneste passering i bakken.

– Jeg er ikke helt sikker nå, sa NRKs kommentator Jann Post etter at alpinbakken var i gang for Klæbo og Ustjugov.

For kort tid etter var avstanden nesten halvert, og det bare 40 sekunder fra Ustjugov opp til Klæbo.

– Jeg er litt bekymret. Han ser nedover mot Ustjugov, det er ikke bra, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Men selv om Ustjugov, som vant Tour de Ski for to år siden, kom dampende i et voldsomt tempo bak, klarte Klæbo å ta seg litt sammen mot toppen.

– Jeg måtte bare prøve å holde et jevnt tempo, sier Klæbo, som ikke vet om han hadde hatt noe å svare med dersom Ustjugov skulle kommet seg opp.

PALLEN: Sergej Ustjugov, Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tidenes yngste vinner

Men Ustjugov kom seg aldri helt opp på bakskia, og Johannes Høsflot Klæbo lykkes altså på sitt aller første forsøk i Tour de Ski. Klæbo er, med sine 22 år, tidenes yngste vinner på herresiden.

– Jeg setter dette veldig høyt. Planen var å komme hit, gå noen distanser og ta ting underveis. Så står jeg her som vinner. Det er klart det er stort, sier Klæbo.

Dario Cologna var også 22 år da han tok sin første triumf i 2009. Men der Cologna fylte 23 i mars, to måneder etter Tour de Ski, blir ikke Klæbo 23 før i oktober.

– Det klinger godt det, ler morfar Kåre Høsflot da han innser at barnebarnet er historisk.

På kvinnesiden var Charlotte Kalla kun 20 år da hun vant Tour de Ski i 2008.

NY TRIUMF: Suksessduoen Kåre Høsflot og Johannes Høsflot Klæbo har nå vunnet det meste som vinnes kan. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Krüger og Røthe imponerte

I kampen om tredjeplassen leverte Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe ei kjempeetappe, og hentet Aleksandr Bolsjunov som lå på tredjeplass før etappen.

De to startet som nummer fem og nummer seks.

Til slutt stakk Krüger av med tredjeplassen, mens Sjur Røthe, som ble nummer fire, fikk etappens raskeste tid. Bolsjunov, som fikk det fryktelig tung i bakken, ble nummer fem.