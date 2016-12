Slik skal Northug finne VM-formen

– Han hadde tenkt til å gå Tour de Ski som en del av treningen inn mot VM, og nå må han gjøre endringer. Han er nå i en fase hvor han er usikker på hvor lang tid det kan gå før han kommer i god form, sier NRKs ekspert Fredrik Aukland.

Northug var litt hissig etter høydeoppholdet i Val Senales, og har ikke kommet tilbake i form. Nå handler det om å bygge opp kroppen igjen, forteller Stig Rune Kveen.

– Han må gjøre en god grunnmursjobb. Så må vi forberede oss maksimalt inn mot februar. Vi føler at vi har god tid til mesterskapet, men det avhenger av at han er tilbake i normal trening ganske snart, sier Northugs trener.

– Fungerer ikke

Det må skje underverker med Petter Northug. Akkurat nå er formen langt unna, og i år har han vist lite som vitner om at nettopp Northug skal hente hjem VM-gull i Lahti i februar.

IKKE I SLAG: Petter Northug har bommet fullstendig på formen. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Petter har ikke en kropp som fungerer fortiden, sier Tor Arne Hetland om Northug.

Plan A var å gå Tour de Ski, men det kom for tidlig. Da er det duket for Plan B.

– Først må han bli i god nok form til å gå harde økter opp mot konkurransenivå. Så må han finne renn og gå konkurranse. Dessverre har han ikke muligheten til å gå verdenscuprennene, men han er nødt til å gå gode renn, sier Aukland.

– Kan ta lang tid

Han er slettes ikke sikker på at alt ser lyst ut for Northug.

– Det er en vanskelig situasjon. Dette kan ta lang tid, og han må bli frisk, sier han.

Kveen tror imidlertid at dette skal gå fint, og at Northug blir «fit for fight» til Lahti.

– Han er i bevegelse nå, og vi håper han er tilbake i normal trening om ikke altfor lenge. Da har vi en fin periode foran oss, sier Stig Rune Kveen til NRK.

VM på ski starter 23. februar med sprint i fri teknikk. Der er Northug regjerende mester.