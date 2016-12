Treningstabbe kan ha ødelagt Northugs sesongstart

– I det tilfellet her, og i andre tilfeller, kan det ha skjedd at det er trent for lenge med overbelastning, og at kroppen ikke klarer å hente seg inn igjen, sier professor i treningsfysiologi Jostein Hallén til NRK.

Petter Northugs (30) kropp er ute av balanse og det er høyst usikkert om nordmannen stiller i Tour de Ski som starter om en drøy uke. Torsdag er det ventet at en avgjørelse vil komme, men hva er det egentlig som har vært galt med Northug?

Til NRK tirsdag bekreftet Northugs trener Stig Rune Kveen at problemene kom etter høydeoppholdet i Val Senales tidligere i høst.

– Han var litt hissig da han kom hjem. Det er vel derfor vi står her med en løper som ikke har gått konkurranse de siste helgene nå og venter på at overskuddet skal komme tilbake, sa Kveen til NRK.

– Burde trent riktig

At Northug har vært for ivrig på treningsøktene etter høydeoppholdet har nå fått konsekvenser. 30-åringen har ikke gått i verdenscupen siden Lillehammer og har hatt en begredelig sesongstart etter treningstabben.

IVRIG: Professor i treningsfysiologi ved Norges idrettshøgskole, Jostein Hallén, tror Northug kan ha pushet for hardt. Foto: Norges idrettshøyskole

Hallén kjenner ikke spesifikt til Northugs tilfelle, men peker på at utøvere ofte trener mye og hardt i enkelte perioder før en henter seg inn igjen. Dette for å få maksimalt ut av treningen.

– Petter har vært på mange høydeopphold slik at han burde vite hva han skulle gjøre i høyden, forklarer Hallén.

– Hva burde Petter ha gjort etter at han har vært i høyden i Val Senales?

– Han burde trent riktig. Problemet er at det ikke alltid er lett å vite hva som er riktig og hvordan kroppen reagerer.

Kan gå 14 dager eller måneder

Northugs seiersoppskrift i langrennssporet er å gå taktisk lurt for så å knuse konkurrenten på oppløpet. Etter at det i fjor ofte ble gått hardt fra starten av ville Hallén tenkt at Northug burde økt kapasiteten om han var Northugs trener.

TID: Selv om Northugs kropp ikke fungerer optimalt trenger det ikke å være krise for VM enda. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Da fungerer ikke en slik taktikk med å gå smart hvis det bare er noen som går maksimalt hele veien. Det kan hende at de må øke kapasiteten slik at de er i stand til å følge med det neste skrittet i langrenn. Så har man pushet for hardt, forklarer professoren.

Kveen uttalte at tirsdag at Northug må være hundre prosent om han skal til Tour de Ski. Selv om kroppen til Northug ikke responderer bra nok nå tror professoren at det er mulig å komme tilbake til VM i februar.

– Det kan gå 14 dager og det kan gå flere måneder. Det er ikke gitt og en kan ikke måle seg frem til det sånn uten videre, med mindre det er noe sykdom inne i bildet, avslutter Hallén.