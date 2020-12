Slik skal Norge unngå ny taktisk blemme mot Frankrike

Noen husker nok fortsatt bildene av norske spillere oppløst i tårer en desemberkveld i Tyskland for tre år siden. Norge hadde tapt VM-finalen mot Frankrike med to mål, etter å slitt hele kampen.

– Frankrike er verdensmester i å trekke ned tempoet og skape krøll. Sammen med Spania har de vært det beste laget lenge på å ødelegge motstanderens spill, fastslår landslagssjef Thorir Hergeirsson.

I VM-finalen hadde ikke Norge en eneste kontring, og da keeperne kun hadde fire redninger, ble tredjekeeper Silje Solberg kastet inn de siste tre minuttene. Desperasjonen lyste.

DEPPA: Veronica Kristiansen, Helene Fauske og Stine Bredal Oftedal etter VM-finalen i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også da Norge møtte Frankrike i Golden League i oktober, ble de overrasket av den franske taktikken. Det norske laget ledet med fem mål, men da Frankrike la om forsvarsspillet sitt, måtte de kjempe i land en ettmålsseier.

– De spiller smart, poengterer keeper Solberg.

Må unngå samme fella

Trener Olivier Krumbholz er kjent for å være en taktiker for et lag som behersker ulike varianter av spill. Men det viste også Hergeirsson at han var da Norge trøblet stort mot Danmark i semifinalen før pause.

– Det blir krig i 60 minutter, tror Nora Mørk.

– Det hadde vært deilig om de kan jage oss og vi styre tempoet, for det var den fella vi gikk i 2017, legger hun til.

TÅREVÅTT: Heidi Løke og Nora Mørk etter finaletapet i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB

Derfor blir forberedelser til kampen fort avgjørende, og lørdag kveld ble brukt til å se video – og planlegge mulige mottrekk hvis overraskelsene kommer.

– Vi må på en måte gå igjennom alt de gjør av trekk og spisskvaliteten til de enkelte. Vi vet heldigvis mye om hva de kommer med, og har sett alle kampene deres. Den som er best forberedt til den kampen, kommer til å vinne, bekrefter Camilla Herrem.

– Det er alltid en balanse med ikke å tenke seg helt i hjel, men samtidig være forberedt. Det nyttigste er å forberede seg kamp med mindre flyt enn vi ønsker. Vi må stå i dritten og være veldig klar over at de ønsker å ødelegge flyten vår, mener Stine Bredal Oftedal.

– Klarer vi å holde roen i det, så kan vi kunne dra det i land, fortsetter kapteinen.

– Litt ydmyk

Ingen av lagene har tapt så langt i EM. Den norske landslagssjefen peker på at Frankrike kommer med mer fart nå enn tidligere, men mener også Norge har mer erfaring nå. Og at de er bedre forberedt. Tøft forsvarsspill og tålmodighet er nøklene han trekker frem.

– Det er et meget sterkt lag. De har fått en god utvikling i mesterskapet. De har spilt på mange spillere og fikk en lett semifinale. De har en liten fordel når man tenker på ressurser. Men vi fikk kjenne på en jevn og tøff kamp i går, og det øker beredskapen i spillergruppen. Så får vi se hvem som har mest krefter og ork i finalen, sier Hergeirsson.

TAKTISK DUO: Nora Mørk og landslagssjef Thorir Hergeirsson. Foto: Vidar Ruud / NTB

En spiller som definitivt føler seg klar, og ikke mangler motivasjon, er Mørk. Hun har mistet de to siste mesterskapene på grunn av kneskader.

– Jeg er litt ydmyk og glad for å stå i en finale og spille håndball igjen. Det har vært en veldig lang vei, og å stå i en finale og ha muligheten slå Frankrike og ta gull, er noe jeg har hatt i tankene i lang, lang tid. Det blir tøft, men det hadde betydd veldig mye å vinne. Og det hadde vært ekstra deilig å slå Frankrike, sier Mørk.

Norges siste mesterskapsgull kom i EM i 2016. Frankrike tok gull både i VM 2017 og EM 2018, men i VM i fjor ble de bare nummer 13.

– Jeg tror Norge vinner, fordi de er mer sultne enn de franske. De tapte den forrige finalen og har dessuten fått tilbake flere stjernespillere som har vært ute en stund. De ser «freshe» ut, og Frankrike er ikke helt friskmeldt etter i fjor, spår NRK-ekspert Geir Oustorp.