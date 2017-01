Slik har Johaug forberedt seg til skjebnedagene

Tom Høgli tilbake til Tromsø

Det bekrefter klubben på sine hjemmesider. 32-åringen forlater FC København til sommeren. Den nye avtalen gjør at Høgli spiller for Tromsø ut sesongen 2022. Høgli spilte for Tromsø fra 2007 til 2011, og har senere spilt for Club Brugge og FC København.