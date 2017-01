Johaug-høringen koster NIF en kvart million

Forberedelsene er i full gang når NRK får bli med inn i den såkalte Brann-losjen på Ullevaal stadion.

Her, ved bordet til høyre i bildet, skal Johaug sitte under forhandlingene når hun ikke avgir forklaring.

Forhandlingene skal gjennomføres på samme måte som ordinære rettssaker, og NIF har også tilrettelagt losjen som en ordinær rettssal.

Her er det kun 25 sitteplasser til pressen og andre tilhørere, og Johaug-saken vil derfor TV-overføres til konferansesalen «Colosseum», hvor 50-60 journalister skal følge saken.

– Interessen er ekstrem, også i utlandet. Det er en interesse vi aldri har sett maken til, hverken i en dopingsak eller en generell sak. Det er 50-60 journalister som kommer fra 25 mediehus, både fra Norge, Sverige og Finland, sier kommunikasjonssjef Niels Røine til NRK.

PRESSESAL: I «Colosseum», hvor landslagene holder sine pressekonferanser, skal pressen følge Johaug-saken. Rommet er foreløpig ikke klargjort. Foto: Sindre Murtnes / NRK

Utgifter som TV- og lydproduksjon, leie av rom og flere sikkerhetstiltak fører til at den samlede regningen for kun høringsdagene blir på 250.000 kroner.

– Prioritert

– Det er for å sikre at saken får en tilretteleggelse som er så god som mulig. At forhandlingene blir så gode som mulig i en atmosfære som kan gi mest mulig informasjon, sier Røine.

Landslagets sikkerhetssjef Geir Ellefsen er involvert i arbeidet med å styrke sikkerheten. Samtidig står Ullevaal Media Center (UMC) for den avkortede TV-produksjonen.

I tillegg til høringsregningen kommer advokatutgiftene, som Johaug kan søke om å få dekt av NIF etter avsagt dom.

NIF har også organisert et eget team i forberedelsene til høringen.

– Dette er en prioritert sak, sier Røine.

FORBEREDER: Kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix

– Hvor skal dere ta 250.000 kroner fra?

– Det er ikke bestemt, men kommunikasjonsavdelingen er det mest naturlige, svarer Røine, som altså leder avdelingen.

Johaug avgir forklaring

NRK har tidligere skrevet at Johaug-advokat Christian Hjort har kalt inn fire vitner, inkludert Marit Bjørgen, i dopingsaken.

Johaug selv kan velge om hun vil avgi forklaring eller ikke, men onsdag bekrefter Hjort at langrensstjernen skal i vitneboksen.

– Hun vil legge vekt på å gi en fullstendig, faktisk redegjørelse for hva som skjedde, sier Hjort til NRK.

Advokaten forteller at Johaug er spent, men at hun samtidig ser frem til å få en avgjørelse.

– Hun har vært under et enormt press helt siden den positive prøven ble avdekket. Det vil helt sikkert være et betydelig press også under domsutvalgets behandling. Det er hun forberedt på, og jeg tror hun vil takle det godt, sier Hjort.

Advokat Niels R. Kiær, som skal føre saken for Antidoping Norge, forteller at han vil føre ett internt vitne med forbehold om å innkalle et annet fra laboratoriet.

– Det har bakgrunn i at faktum er såpass satt, forklarer Kiær.