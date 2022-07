Slår tilbake mot Arsenal-legende: – Har ikke innsyn

Arsenal-legenden Ian Wright sparte ikke på kruttet i sin kritikk av Martin Sjögren. I et intervju med TV 2 slaktet han landslagssjefens prioriteringer.

Sjögren forteller at han ikke har lest uttalelsene til Wright, men påpeker samtidig at han ikke kan forholde seg til kritikken.

– Jeg forsøker å forberede laget så bra som det går. Når sånt kommer fra eksterne personer, som ikke har innsyn i det vi holder på med, så kan jeg ikke forholde meg til det. Jeg gjør alltid det som vi tror blir best, sier Sjögren til NRK under en pressekonferanse torsdag.

Valget av 4-4-2 som formasjon og det å bruke spillere ute av posisjon er det Wright er mest oppgitt over.

SLAKTER SJÖGREN: Ian Wright er ekspert for BBC under EM, og kom med sterk kritikk av Martin Sjögren i et intervju med TV 2. Foto: Andrew Yates / Reuters

– Graham Hansen er en av de beste høyrevingene i verden, men spiller som tier. Guro Reiten, en annen verdensklassespiller, spiller i en dypere rolle på midtbanen. Ada (Hegerberg) blir isolert, sa han til kanalen.

Wright påpekte også at han ville ha rangert Norge blant de beste lagene i EM, hadde det ikke vært for Sjögren.

– Problemet er at treneren taktisk og analytisk ikke er god nok.

UNDER PRESS: Sjögren og det norske landslaget må vinne mot Østerrike for å holde liv i medaljeambisjonen de hadde før mesterskapet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Etterlyst lenge

Svensken hadde med seg Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen på pressekonferansen. Det var en alvorstynget stemning i rommet, og når Sjögren blir konfrontert med kritikken til Ian Wright ser han ofte ned i bordet mens han snakker.

– Jeg har ikke fått med meg hva han har sagt. Så det er umulig å svare på. Det er som jeg har sagt etter kampen at det blir en vanskelig situasjon der ute. Og det blir vanskelig for spillerne, jeg føler med spillerne som var der ute.

SÅ NED: Martin Sjögren så ofte vekk når han ble konfrontert med kritikken til Wright. Foto: Terje Pedersen / NTB

Wright er ikke den eneste som etterlyser endringer hos Norge. Allerede i april etterlyste NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp grep fra trenerbenken.

– Det er på høy tid å utnytte Caroline Graham Hansen der hun er aller best. Det vil gjøre Norge – og Ada Hegerberg – enda farligere, skrev Torp i april og viste til at Hansen ofte ble spillende sentralt i banen for Norge mens hun spiller på kanten i Barcelona.

Skjebnekamp

Landslagssjefen sier at de nå har lagt England-tapet bak seg og har fullt fokus på Østerrike-kampen fredag.

– Det er historie nå og det handler om å lære av det som gikk dårlig. Det er kanskje de tøffeste situasjonen man kan lære noe av.

REVANSJELYSTNE: Ada Hegerberg og Ingrid Syrstad Engen er klare for å slå tilbake mot Østerrike. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norge må slå Østerrike for å holde kvartfinaledrømmen i live. Selv om Norge må anses som favoritter, er Sjögren klar på at det blir en tøff kamp.

– I den situasjonen som vi er i nå så legger jeg ingen vurderinger i hvem som er favoritter i denne kampen. Det gjelder for oss å vinne den kampen. Det er den innstillingen vi må inn med. Vi vet at vi kommer til å møte et bra lag, sier Sjögren.

Han får støtte av Ada Hegerberg, som har mest fokus på å revansjere nederlaget mot England.

– Det er det her vi trener for – store øyeblikk. Noen ganger så må man gjøre det så enkelt at det handler om en ting, innsats. Og det er vi nødt til å vise i morgen, sier Hegerberg.