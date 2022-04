Nå er det på tide med endringer

Ada Hegerbergs hjemkomst betyr at Norge plutselig stiller sterkere til sommerens EM.

Landslagssjef Martin Sjögren satte ord på det selv: Hegerberg tilfører laget kvaliteter som har vært savnet.

Martin Sjögren. Foto: Heiko Junge / NTB

Hegerberg er en ektefødt goalgetter. Det hun er aller best på, er å posisjonere seg i boksen, lukte hvor ballen kommer, være først – og sette sjansene.

Hun trenger derfor et lag som gir henne sjansene. Nå har Norge spillertypene til nettopp det, men da må laget også få det beste ut av Caroline Graham Hansen.

Norges mest kreative spiller er lenge blitt brukt feil på landslaget.

En annen tid

Hansen er toneangivende på et nesten utilnærmelig Barcelona. Her er hun en rendyrket kant i 4-3-3. Hun ligger bredt, utfordrer og kommer til innlegg med sin slepne høyrefot.

Likevel har hun, over flere år, operert veldig mye sentralt i banen på landslaget. Tanken er til å forstå: Du ønsker å involvere henne mest mulig, og du vil ikke «gjemme» bort lagets stjerne – eller la motstanderen isolere henne – på kanten.

Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Det norske laget har imidlertid fått langt bedre spillere over hele banen de siste årene. Spillere som er viktige brikker i europeiske storklubber. Nå har man et lag som kan etablere spill mot de aller fleste.

Hverken Hansen eller kantkollega Guro Reiten har sine styrker feilvendt med spillere i ryggen. Det handler om å få dem rettvendt så ofte som mulig. Jo flere innlegg i boksen, jo flere mål kommer Hegerberg til å score.

Derfor er det på høy tid å utnytte Hansen der hun er aller best. Det vil gjøre Norge – og Ada Hegerberg – enda farligere.

Hvor bør Caroline Graham Hansen spille for Norge? Bredt Sentralt Fri rolle Vis resultat

Er det håp?

Sjögren har allerede bekreftet at Hansen og Hegerberg er duoen på topp mot Kosovo, og lite tyder på at svensken går for noe annet enn 4-4-2 frem mot EM.

Det til tross for Hansens kantrolle i Barcelona, Ingrid Syrstad Engens sentrale midtbaneposisjon i samme klubb, Frida Maanums indreløperrolle i Arsenal, Reitens kantrolle i Chelsea og Hegerbergs spissrolle i Lyons 4-2-3-1.

Chelsea-spiller Guro Reiten. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

For å nevne noen.

Det virker som trenerteamet har bestemt seg for den klassiske, typisk svenske 4-4-2-planen istedenfor å gå for systemet som passer best ut fra ferdighetene i laget.

Når det er sagt, er ikke tallkombinasjonen det viktige. Hansen kan fortsatt være kant med backer som heller går inn i banen – og ikke holder bredde. Hun kan ha bred utgangsposisjon selv om hun spiller spiss.

Det finnes mange muligheter for å få spillere i sine beste posisjoner, uansett formasjon.

Sjögren sa til NRK tidligere denne uka at han helst vil bruke Hansen både litt sentralt og på kant, altså at hun kan være vandrende og ikke bli for statisk.

Kanskje betyr det at hun kommer oftere på kant enn hun har gjort tidligere i landslagsdrakt.

Det er i alle fall lov å håpe.