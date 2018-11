Skremte vettet av eget støtteapparat – så avgjorde han VM-kampen

I første hurtigsjakk-parti skaffet Carlsen seg overtaket. Han hadde bedre stilling enn motstander Caruana, og hadde et solid forsprang på tiden. Men da han skulle gjøre trekk 24 skjedde det noe.

Han ble sittende og stirre ned i brettet i lang tid. Han mistet hele tidsforspranget, og plutselig gikk klokken fryktelig fort for Carlsen.

– Nå må du gjøre et trekk snart. Jeg gir deg 40 sekunder, sa en smånervøs NRK-ekspert Atle Grønn i studio.

Fryktelig spent

Han var ikke den eneste som var spent. I London sto Magnus Carlsens støtteapparat og kikket intenst på skjermen. Alle ventet på trekket. De så nærmest skremte ut.

Alle lurte på hvordan han kunne bruke så lang tid på ett trekk i hurtigsjakk.

Etter nesten ni og et halvt minutt kom det. Da hadde han fire minutter igjen. Caruana sto med åtte og et halvt minutt, over dobbelt så mye.

– Tiden gir grunn til bekymring. Caruana hadde nesten ni minutter. Det kan bli en farlig situasjon for Carlsen.

– Ikke til å tro

Dessuten var ikke trekket det beste; Carlsen mistet mye av fordelen.

– Det så ut til å gå mot remis, og Caruana hadde muligheten til å redde seg. Men så skjedde det noe med Magnus Carlsen. Det var som at han senset at dette var et avgjørende øyeblikk i partiet og i VM-kampen. Derfor tok han seg tiden, som i et parti langsjakk, sier Daniel King, stormester og sjakkekspert.

EKSPERT: Daniel King, her fra en pressekonferanse med Magnus Carlsen tidligere i VM. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Han tenkte i ni(!) minutter! I et hurtigsjakkparti! Det er ikke til å tro, mener King.

– Magnus Carlsen forsto at han måtte bruke tiden sin der. Og resultatet endte opp som en suksess, sier Judit Polgár.

– Det var akkurat riktig tidspunkt å bruke tiden, sa Grønn i NRKs studio.

– Genialt

Det var helt korrekt. Mens Carlsen hadde brukt tid på å forstå stillingen, slet Caruana med å finne de gode trekkene. Magnus Carlsen fant fram beste trekk flere ganger, og da hadde ikke Caruana en sjanse.

– Det var genialt. Men valget var overraskende. Og han endte opp med ikke å gjøre beste trekk. Han så ikke det mest fantastiske trekket, men du kan jo si at resultatet ble bra, sier journalist Ian Rogers.

Den første seieren ble avgjørende, og Caruana klarte aldri å reise seg.

– Magnus presset på fra starten av, og fikk ham litt ut av fatning. Etter første parti var han nede for telling, akkurat som i en boksekamp, sier sjakkpresident Morten L. Madsen.

Magnus Carlsen knuste utfordraren Fabiano Caruana i omspelet og forsvarte VM-tittelen i sjakk. Du trenger javascript for å se video. Magnus Carlsen knuste utfordraren Fabiano Caruana i omspelet og forsvarte VM-tittelen i sjakk.

Magnus svarer på kritikken Du trenger javascript for å se video.