Skøytekometen fikk hjernerystelse og glemte august etter OL-fallet

Etter å ha perset med seks tideler på de første 300 meterne av 1500-meteren i Pyeongchang, lå alt til rette for et kanonløp av løperen som vanligvis er best på slutten.

Men så:

Skøyteløperen mistet kontrollen, og skled av OL-isen i andre sving og endte opp i beskyttelsesputene.

Resultatet var hjernerystelse, og slutten på OL.

– Jeg fikk nakkesleng i fallet, så rista jeg litt på hjernen tror jeg. Det var ganske vondt i to dager, så begynte det å gå rolig over, forteller 19-åringen til NRK to uker senere.

KLAR FOR VM: Allan Dahl Johansson. Foto: Hans Andreas Solbakken / NRK

August ble borte

Men alt var ikke som det skulle være etter fallet.

For da Johansson skulle igjennom et evalueringsverktøy som er vanlig ved hjernerystelse, fikk han problemer da han skulle ramse opp de tolv månedene baklengs – ett av rutinespørsmålene.

– Allan surret litt og hadde vansker med å komme på august, sier lagets fysiske trener Aleksander Killingmo.

– Det tok vel to dager før august ble oppdaget, bekrefter unggutten.

– Hvordan føltes det ikke å komme på august? Rart?

– Ja. Jeg trodde jo egentlig ikke at jeg hadde skadet meg, svarer Johansson.

– Det skal sies at dette var i en situasjon hvor han hadde debutert og falt i OL, og hvor han var både skuffet og sliten både fysisk og kognitivt. Allan var lite forvirret og hadde god oversikt over situasjonen. Han svarte også veldig godt da jeg snakket med ham, men det var noen små ting som gjorde at vi valgte å følge en konservativ protokoll, understreker Killingmo.

Derfor tok det fem dager før Johansson var tilbake i normal trening.

– Jeg opplevde alt som profesjonelt og forsiktig. Jeg følte meg normal igjen etter fire-fem dager. Da hadde jeg gjennomført testen hver dag, sier han.

FALT I SVINGEN: Allan Dahl Johansson falt i svingen, og fikk hjernerystelse. Foto: Phil Noble / Reuters

Vil ta Bøkko-rekord

Nå som han endelig er på isen igjen, er han klar for å ta nye steg.

Først er junior-VM i Salt Lake City. Isen på denne banen er ekstremt rask, og er blant annet stedet der Denis Juskov fra Russland satt verdensrekord på 1500 meter i desember på tiden 1.41.02.

Landslagstrener Sondre Skaarli har store forventninger til eleven, som har juniorverdensrekorden på tiden 1.43.13.

– Han kan nok i beste fall komme ned på 1.42 på 1500 meter. Gjør han det, så er det en monsterprestasjon, sier Skaarli.

Det tror Johansson er oppnåelig.

– Det viktigste der blir å slå Kim Min-seok fra Korea, men går jeg et perfekt løp, så går jeg nok under 1.43, sier han.

– Målet er også å ta juniorverdensrekorden til Håvard Bøkko på 5000 meter (6.18,93).