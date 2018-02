Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er helt krise rett og slett. Det er fall i den andre svingen. For et antiklimaks, utbrøt NRKs skøytekommentator Carl Andreas Wold da Johansson gikk i bakken.

19-åringen gikk offensivt ut fra start, og gikk det remmer og tøy kunne bære, men allerede i andre sving falt skøytekometen.

– Han har et upresist nedsett rett og slett. Han er litt slurvete, og setter den med feil vinkel, forklarte NRKs skøyteekspert Even Wetten.

Kritiserer banemesteren

To par senere var det Sverre Lunde Pedersen sin tur. I den samme svingen som Johansson falt fikk også Pedersen et feilskjær som ødela løpet.

Sindre Henriksen, som ble beste norske på en syvendeplass, mener forholdene ødela.

– Det har vært litt sprø is med den samme banemesteren før. Jo mer mot slutten det går, jo mer sprø blir den, forklarte han.

Med en sprø is blir den raskere sporete ettersom løperne går den opp.

KRITISK: Sindre Henriksen mener isen i Pyeongchang ga urettferdige forhold. Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Ga fordel til de som startet tidlig

For nordmennene ble det direkte ødeleggende i og med at de gikk i de tre siste parene på dagens 1500-meter. Henriksen mener det ga fordel til de som startet tidlig.

– Det er såpass mye større fordel å gå tidligere enn det er å gå helt mot slutten. Alle går på en måte på samme forhold, men det blir ikke helt slik. Når isen er såpass sprø burde de legge inn en ekstra preparering slik at alle får like forhold.

NRK ble nektet intervju med Mark Messer av OL-arrangøren i kveld.

– Det er ingen tvil om at isen var fryktelig oppgått mot slutten. Sverre tråkket i et spor, så det hadde nok ikke skjedd om han hadde gått i et tidligere par, mente landslagstrener Sondre Skarli.

Mener han kunne tatt sølv

– 44.6, kanskje, sa en ordknapp Allan Dahl Johansson til NRK om hvor fort han kunne gått om han hadde holdt seg på beina.

Det ville i så fall holdt til en sølvmedalje. Det er Even Wetten enig i.

– Han har vært like god som Kim Min-seok som tok bronsen her. Jeg tror han hadde blandet seg inn, og tatt en medalje om han hadde stått på beina, sa Wetten etter at medaljene var delt ut.

Johansson har tatt skøyteverdenen med storm denne sesongen. Før jul satt han ny juniorverdensrekord på 1500 meter i Calgary, og meldte seg på medaljekampen på distansen under lekene i Pyeongchang.

Bronsemedaljen gikk noe overraskende til sørkoreanske Kim Min-seok. Nederlandske Kjeld Nuis tok gullmedaljen, og landsmannen Patrick Roest tok sølv.