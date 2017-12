I Salt Lake City i natt gikk 19-åringen inn til ny junior verdensrekord på 3000-meter på tiden 3.41.19.

– Det var et godt disponert løp og jeg synes det var en bra tid, sier Johansson etter løpet.

– Hva betyr det for deg å sette ny verdensrekord?

– Det betyr mye. Jeg håper den står ut sesongen. Det er junior world cup her i mars, så jeg håper ingen tar den da, sier Johansson.

Landslagstrener Sondre Skarli er kjempefornøyd med tiden til Johansson.

– Han knuste verdensrekorden med nesten to sekunder og gikk et jevnt og godt løp. Han hadde mange gode runder i starten og kjempet hele veien inn, sier Skarli.

Sist helg satte 19-åringen junior verdensrekord på 1500 meter i Calgary på tiden 1.43.15 og ble med det nr. 5 i verdenscupen i seniorklassen.

– Hva tror du om utviklingen hans?

– Jeg tror utviklingen bare går en vei for Allan. Klart vi kan ikke forvente at det går i den kurven det har gjort nå. Han har hatt en voldsom fremgang i sesongstarten her. Nå gjelder det å ta små steg hele veien og han er allerde høyt oppe i verdenstoppen for senior, sier Skarli.

– Målet er å slå rekorden til Håvard

Til helgen går han verdenscup i Salt Lake City og NRKs skøyteekspert Even Wetten tror Johansson allerede vil ta sin første pallplass og slå norgesrekorden til Håvard Bøkko.

Norgesrekorden til Bøkko på 1500-meter er på 1.42,67. Johansson håper å gå enda raskere på både 1000-meter og 1500-meter til helgen.

– Målet er selvfølgelig å slå Håvard sin rekord, sier en smilende Johansson.

Skarli tror også at 19-åringen har gode muligheter på 1500-meter i Salt Lake City.

– Han tok en råsterk femteplass forrige helg og selv med en middelmådig åpning. Får han den til bedre nå tror jeg han kan være med å kjempe i toppen. Kanskje kan han snuse på norgesrekorden til Håvard, sier Skarli.

FORNØYD LANDSLAGSTRENER: Sondre Skarli er kjempefornøyd med prestasjonen til Allan Dahl Johansson. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Landslagstreneren tror ikke toppen er nådd for skøytetalentet enda.

– Han har mye mer å gå på, spesielt mye å gå på fysisk. Han er fersk i gamet og lærer stadig noe nytt av de eldre gutta på laget, og jeg tror han kommer til å gå bra på slutten av sesongen. Han har jo junior-VM i mars som et stort mål, sier Skarli.