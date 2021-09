Skistyret slår hardt tilbake mot sponsorkrav i Bråthen-saken

Fredag før helgen ble det lagt ekstra press på Skiforbundet da hopplandslagets sponsorer, blant dem LO og Nammo, kom med en felles uttalelse der de ba NSF om å rydde opp og varslet at de vil vurdere å stanse pengestøtten til forbundet.

Det har fått Norges Skiforbund til å reagere.

I et nytt brev fra Skistyret til hopp-sponsorene har Norges Skiforbund nå kommet med en klar tilbakemelding til sponsorene.

«Vi kan ikke akseptere en utvikling i norsk idrett der pengestøtte blir styrende for viktige beslutninger. Det er i sammensatte og krevende saker vi må forholde oss til styrende prinsipper og regler. Skistyret ber derfor sponsorene vurdere rettmessigheten og klokskapen i kravet om en løsning i den pågående saken med sportssjefen knyttet til videre økonomisk støtte».

Erik Røste, president i Norges Skiforbund og Ingvild Bretten Berg, generalsekretær i Norges Skiforbund. Foto: Annika Byrde / NTB

– Har ikke annet valg

I brevet står det videre:

«Skiforbundet har i beslutningen om å ikke forlenge engasjementet til Bråthen brukt sin styringsrett. Det reiser grunnleggende formelle og prinsipielle spørsmål når sponsorer griper direkte inn i saken, og dette er etter skistyrets oppfatning et angrep på idrettens autonomi og vår frie stilling. Skistyret har ikke annet valg enn å reagere når idrettsdemokratiet på denne måten blir truet».

I brevet stiller de seg også bak NSFs generalsekretær Ingvild Bretten Bergs uttalelser før helgen.

Da reagerte hun kraftig på at samarbeidspartnere truet med å trekke støtten om det ikke ble funnet en løsning på personalkonflikten.

Kan bety store tap

NRK har vært i kontakt med Norges Skiforbund og bedt om en kommentar, men kommunikasjonsansvarlig Espen Graff viser til innholdet i brevet og sier at det ikke vil bli gitt ytterligere kommentarer.

NRK har heller ikke fått kommentarer til brevet fra sponsorene foreløpig. Kommunikasjonsdirektør Fredrik Tangeraas i Nammo viser til innholdet i brevet fra sponsorene.

Sportskommentator i NRK, Jan P. Saltvedt. Foto: NRK

Sportskommentator i NRK, Jan P. Saltvedt, kaller konflikten mellom forbundet og sponsorene for «absurd».

– Dette er ikke hverdagskost. Men det handler nok likevel om at NSF er veldig interessert i nye møter og en løsning med sine sponsorer, tror han, og legger til:

– De tøffer seg med rette. Det er et krast brev for å markere styrke. NSF har styringsrett, men til syvende og sist er det likevel sponsorene som har maktmidlene, påpeker han.

Dersom sponsorene trekker støtten til hopperne via NSF, vil det kunne bety et tap i mangemillionersklassen for forbundet. Før helgen ble det klart at Bråthen og Skiforbundet ikke kom til enighet om verken et forlik eller en ny arbeidsavtale.

Les også: Skiforbundet reagerer etter brudd i forhandlingene: – Vi er overrasket