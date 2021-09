Skiforbundet reagerer etter brudd i forhandlingene: – Vi er overrasket

Bråthen har blitt tilbudt en rekke nye stillinger når han har vært i forhandlinger om en løsning på konflikten med Norges Skiforbund. De bekrefter nå at han fikk tilbud om en stilling som toppidrettssjef.

I denne stillingen ville alle de sportslige oppgavene bli videreført, mens administrativt arbeid og lederoppgaver ikke inngår, skriver forbundet.

– Vi er overrasket og beklager sterkt at Clas Brede har avvist alle våre tilbud, som ville sikret at hoppsporten fortsatt kunne dra nytte av hans sportslige kvalifikasjoner og engasjement samtidig som vi løste de utfordringene hans atferd og kommunikasjonsform har hatt for arbeidsmiljøet, sier generalsekretær Ingvild Bretten Berg i skiforbundets pressemelding.

SKUFFET: Generalsekretær Ingvild Bretten Berg er overrasket over at de ikke har kommet til enighet med Clas Brede Bråthen. Foto: Ali Zare / NTB

Fikk flere tilbud

Skiforbundet sier videre at de også har tilbudt ham to faste stillinger. Den ene som handler om sponsorarbeid og den andre handler om utdanningsarbeidet i hopp.

Torsdag bekreftet også Clas Brede Bråthen at det var brudd i forhandlingene. Han mener at stillingene han har blitt tilbudt vil gjøre dem sårbare når det kommer til ressurser.

– En slik løsning vil ikke bare gjøre oss sårbare for de problemstillinger som følger med når en ny person skal tre inn i teamet, noe som ville være spesielt uheldig i en viktig OL-sesong, sier Bråthen til NRK.

Han hevder at saken ikke handler om ham, men at han vil det beste for hopplandslaget.

– Jeg ville aldri dratt familien min inn i dette her hvis det hadde handlet om meg. Jeg gjør det fordi vi alle sammen er der for utøverne. Jeg føler at det er verdt det, fordi at jeg håper vi ender med en løsning som på sikt gjør at norske skihoppere skal kjempe i toppen, slik de har gjort de siste 20 årene, sier hoppsjefen.

Kritiseres av advokat

Skiforbundets advokat, Nina Sandnes, er svært kritisk til Bråthens oppførsel.

– Til tross for intense forhandlinger og utallige forsøk på å finne en løsning, må vi dessverre konstatere at mulighetene for å komme til enighet er uttømt. I kjernen handler denne saken om en leder som lenge har utvist en atferd og kommunikasjonsform som er helt uakseptabel og som bryter med alminnelige normer i arbeidslivet. Det har ledelsen en lovmessig plikt til å ta tak i, og det har Skiforbundet gjort uten at Bråthen har vist vilje til å endre seg, sier Sandnes.

Bråthen har vært hoppsjef siden 2004. Toppledelsen i skiforbundet har reagert på hans kommunikasjonsform og gjort det klart at de ikke ønsker å forlenge kontrakten når den går ut i april 2022.

Han har fått stor støtte i hoppmiljøet, og flere sponsorer har også stilt seg bak Bråthen. Utøvere og andre ansatte i hopplandslaget skrev under på et brev, der de oppfordret hoppkomiteen og skiforbundet til å la Bråthen fortsette i jobben sin.