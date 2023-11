– Ikke noe nytt. Standard representasjonsavtale.

Det svarer avtroppende langrennssjef Espen Bjervig på NRKs spørsmål om det er noe nytt rundt forhandlingene av en representasjonsavtale for Johannes Høsflot Klæbo de siste tre ukene.

– Selv om jeg tror det hadde vært enklest for begge parter om man hadde hatt en langsiktig avtale. Men nå er det det han vil bruke, utdyper Bjervig.

– Betyr det at avtalen er landet fra deres side og at begge parter har skrevet under?

– Alle som ikke er på lag signerer denne når de har blitt tatt ut til å gå, gjerne to dager før avreise til verdenscup. Dette gjelder alle som ikke er på landslag, sier Bjervig.

– Har det vært noen kommunikasjon mellom dere siden Klæbo dro til Livigno?

– Ja, vi har prata sammen. Men det er som jeg sa, Johannes ønsker å gå for en standardavtale og de betingelsene som ligger i den. Det må vi respektere.

Når Klæbo nå i stedet får en standard representasjonsavtale, betyr det at han behandles likt som alle løpere som ikke er tatt ut på landslag – med kommersiell frihet mellom hver verdenscuphelg.

Fram og tilbake

Svarene fra langrennssjefen innebærer en ny helomvending. Fredag 13. oktober hadde partene tilsynelatende ha kommet til enighet.

– Ja, saken er ute av verden. Denne løsningen har ligget der hele veien, sa Bjervig til NRK da.

Like i forkant hadde Klæbo sendt ut en pressemelding, hvor han skrev at han ønsket å si ja til et tilbud som Bjervig hadde skissert i Dagbladet tidligere den uken.

Det var en avtale som innebar at Klæbo kunne gå inn og ut av en standard representasjonsavtale gjennom vinteren i forbindelse med verdenscuprenn. Klæbo hadde først forhandlet om en mer langsiktig og større representasjonsavtale.

To dager senere, søndag 15. oktober, kom kontrabeskjeden. Bjervig ønsket nye samtaler med Klæbo. Siden har det vært tyst offentlig rundt eventuelle samtaler mellom partene – fram til Bjervig nå altså bekrefter at det ikke blir flere forhandlinger.

Vil ikke kommentere

Klæbos kommunikasjonsrådgiver, Lasse Gimnes, sier til NRK at de står ved sine tidligere uttalelser og påpeker at Klæbo har takket ja til å gå verdenscup med en standard avtale.

– Vi står for det samme som ble sagt i oktober. Og vi anser forhandlingene som ferdig, gjentar han.

– Har Skiforbundet prøvd å komme i kontakt med dere mens Klæbo er i Livigno?

– Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Gimnes.

– Dette er et nederlag for Norges Skiforbund. Dette er ikke den situasjonen de planla å komme i overhodet, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Han sikter da til utgangspunktet for at dette i det hele tatt har vært en diskusjon gjennom sommeren og høsten.

I april sa Johannes Høsflot Klæbo nei til å være en del av det norske langrennslandslaget. Ifølge Skiforbundets fellesregler skulle det ha vært ensbetydende med at sist sesongs verdenscupvinner ikke skulle få gå internasjonale konkurranser den kommende vinteren.

Regelverket: «Skal ikke tas ut»

Der står det nemlig: «Løpere som har avslått et tilbud om å delta på NSFs landslag, skal ikke tas ut av NSF til å representere NSF i konkurranser i den sesongen tilbudet om landslagsplass gjelder, med mindre det foreligger særlige omstendigheter.»

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund har riktig nok foreslått å fjerne denne regelen, men ble avvist av Skistyret på et møte 25. april.

«Skistyremedlemmene drøftet langrenns forslag. Det ble vist forståelse for langrenns ønske, men øvrige komiteledere og skistyremedlemmer argumenterte for at dagens unntaksbestemmelse bør være dekkende,» står det i referatet fra møtet.

– Hvilke særlige omstendigheter ligger til grunn her?

– Det er det ikke jeg som bestemmer. Det må du prate med Torbjørn Skogstad og langrennskomiteen om, sier Espen Bjervig.

– Betyr det at Klæbo, som har takka nei til landslaget, blir behandlet likt som alle andre som ikke er på landslaget med tanke på uttak til verdenscup?

– Ja.

I våres ble forhandlet om en avtale der Klæbo var underlagt de samme kommersielle reglene som landslagsløperne gjennom sesongen, med to friperioder i sesongen.

REAGERER: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Framstår illojalt

Jan Petter Saltvedt oppfatter dermed at Klæbo har fått en avtale som strider mot Skiforbundets egne regler.

– De kan neppe ha oversikt over de potensielle konsekvensen av og gi et slikt offentlig tilsagn ut fra landslagspliktregelen, sier Saltvedt, som tror Klæbo-løsningen vil skape reaksjoner blant dem som stemte for å beholde regelen på Skistyremøtet i april.

– Det fremstår som en tanke illojalt mot det eksplisitte vedtaket skistyret vedtok i april. Det var dette de sa de ikke var interessert i. Paradokset kommer når skipresidenten selv har sett bort fra den og sagt at Klæbo likevel kan gå, så de har litt å svare for, sier sportskommentatoren.

Han refererer til at skipresident Tove Moe Dyrhaug umiddelbart etter styremøtet i april garanterte at Klæbo skulle få gå verdenscup.

– Langrennsledelsen vil sette seg ned med han og finne ut de behovene. Hvis han kvalifiserer seg, går han verdenscup til vinteren. Det er ingen tvil, sa Dyrhaug til NRK.