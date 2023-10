Brøt avtalen med Skiforbundet – avslørte hemmelige detaljer

– For meg handler det om å gi og ta litt, sier Johannes Høsflot Klæbo, på en pressekonferanse i Orkanger i dag.

MØTTE PRESSEN: Klæbo svarte på spørsmål fra pressen i over en time. Foto: Lise Åserud / NTB

Ifølge skistjernen har de strukket seg langt i forhandlingene om en representasjonsavtale med Norges Skiforbund. Avtalen må være på plass for at langrennesset kan gå verdenscuprenn til vinteren.

– Jeg har tilbudt å gå inn en hel periode, betale for smører og dekke alle høydeopphold selv. Det var en del av den første forhandlinga. Nå er vi der vi er, for meg så er de ni dagene viktig, rett og slett.

– Jeg vil ha en klarhet i når jeg er Johannes Klæbo som privatperson, og når er jeg på landslag. For meg blir de ni dagene et symbol på at det er viktig for meg. Jeg kommer helt sikkert til å sitte på sofaen, men da kan jeg i hvert fall sitte på sofaen i de klærne jeg vil ha på meg. Uten å tenke på at jeg må ha de og de logoene på brystet.

Ifølge Håkon Klæbo har de kun fått tilbud om én periode på ni dager.

– Det er under NM-perioden. Det er den som vi egentlig har meldt tilbake at vi vil ha to, sier Haakon Klæbo.

– Vi kan vel være så ærlige at i hvert fall så hadde jeg et mål om at når vi dro i gang dette i dag, så hadde vi kommet til enighet. Det har vi ikke, sa Haakon Klæbo på en pressekonferansen onsdag.

Informerte Bjervig og Skogstad

NRK har foreløpig ikke fått svar fra Skiforbundet om det som Team Klæbo har lagt frem.

– Hva det handler om for dem, det har jeg ingen kommentar til. Men jeg kan si at vi hadde et møte på torsdag. Tonen var god, egentlig. Men det mangler noen avklaringer før vi klarer å lande dette her. Jeg har oppriktig tro og mål på at vi klarer å få til det. Vi har en innstilling til avtale som er laget av oss. De har et annet syn og så må vi klare å nærme oss. Det er min kommentar og når vi først har noe å meddele, så kommuniserer vi det, sier leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad til VG.

– Skogstad sa i går at dere var enige om å ikke gå ut med detaljer om det dere hadde snakket om?

– Jeg sendte en melding til Skogstad og Bjervig i dag tidlig om at den avtalen vi hadde om å holde det for oss selv, det kan vi ikke holde lenger. Så det er de informert om, sier Haakon Klæbo.

– Energilekkasjen har vært minimal

Prosessen rundt representasjonsavtalen med Norges Skiforbund har pågått i lang tid.

Flere landslagsutøvere har kalt de pågående forhandlingene for en energilekkasje. Men det mener ikke Johannes Høsflot Klæbo selv.

– Målet mitt er tydelig, det er VM i 2025. Det er det jeg går og tenker på hver eneste dag. Da er det som skjer kommende sesong litt uvesentlig sammenlignet med det som skal skje neste år, sier han, og fortsetter:

– Energilekkasjen her har vært minimal. Hvis du spør han som står ytterst her, så tror jeg ikke han er helt enig med meg. Men for min del har det vært relativt greit.

Ber om fritak i to perioder

Far Klæbo sier det har vært langt mer energikrevende for ham. Han hevder å ha brukt mye tid på forhandlingene siden 16. mai.

– Du har tilbudt alt ifra å betale for at en smører skal være inne i en periode, til at vi har foreslått å være representert i FIS sine perioder. Det vil si at du (Johannes) har tre friperioder, hevder han.

TRENER OG ELEV: Fra venstre: Kåre Høsflot, trener og morfar, og Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Lise Aaserud / NTB

Haakon Klæbo sier at de senest var på møte med Skiforbundet forrige uke.

– Det siste vi har foreslått er at du er inne og har to perioder hvor du er ute og har «fri». Da vil jeg understreke at du har sagt nei takk til en landslagsavtale. Det er snakk om en representasjonsavtale.

– Da er det to perioder hvor vi har bedt om at du får et fritak, altså ikke representerer laget. Den ene perioden er vel etter Tour de Ski og den andre er under NM. Da er det vel egentlig åtte eller ni dager vi står og krangler om. Det er situasjonen, sier Haakon Klæbo, som hevder at det ikke handler om penger fra deres ståsted.

Svarer Bjervig: – Jeg spiller med åpne kort

Klæbo har tidligere signalisert at det å gå verdenscuprenn ikke er nødvendig for ham denne vinteren. Langrennssjef Espen Bjervig var i intervju med NRK i forrige uke klar på at han ikke trodde på det og sa at det nok er «sagt litt flåsete».

– Det er mye alvor i det jeg sa, jeg mener ikke at det er ikke sånn at jeg er nødt til å gå verdenscup i år for å være godt forberedt til VM i 2025. Therese Johaug hadde to sesonger hvor hun ikke gikk verdenscup og vi så jo alle hvordan det gikk etterpå.

– Det er ikke noe must for meg å gå verdenscuprenn, men jeg har lyst til å gå det, svarer Klæbo selv på pressekonferansen.

– Er du overrasket over at Bjervig oppfatter det som flåsete sagt?

– Han får nå oppfatte ting akkurat som han vil. Det får være hans ord. Jeg har vært tydelig. De tingene jeg sier i media, det mener jeg. Jeg står ikke her og lager noe «juggel». Jeg spiller med åpne kort. Hvis han mener det, så får det være hans mening og noe han står for.