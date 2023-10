Johannes Høsflot Klæbo dropper Uno-X-logo

Johannes Høsflot Klæbo har bestemt seg for å droppe Uno-X-logoen på landslagsdrakta. I en pressemelding opplyses det at han vil imøtegå tilbudet som langrennssjef Espen Bjervig har kommet med via mediene denne uka.

Klæbo forventer nå at partene kan bli enige om en eller annen form for avtale. Han sier at han er lei av å bli stemplet som gjerrig og pengefokusert.

– Forhandlingene har ikke handlet om penger og berikelse. Jeg har bidratt masse til fellesskapet. Og jeg har også planer om å gjøre det i tiden fremover. Fellesskapet er svært viktig, sier han i pressemeldingen.

Klæbo og hans far, Håkon, skal ha varslet Norges Skiforbund om at de vil droppe Uno X-logoen fremover. Skistjernen mener nå at alt burde ligge til rette for at han kan gå verdenscupåpningen i Ruka 24. november.

– Dette kom overraskende, selv om det forelå som et alternativ i vår. Jeg har hele veien vært tydelig på at jeg ønsker å gå verdenscup, og jeg håper med dette at det kan bli virkelighet, fastslår Johannes Høsflot Klæbo.