– Jeg blir helt målløs, men det ble jeg allerede på fredag. Og jeg var nok ikke den eneste, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Fredag framsto det som om dialogen mellom Johannes Høsflot Klæbo og Norges Skiforbund brått og litt uventet var i mål. Det bekreftet nemlig langrennssjef Espen Bjervig overfor NRK.

Søndag er tonen en helt annen. Nå bekrefter nemlig Bjervig at Skiforbundet likevel ønsker å fortsette samtalene om en annen løsning enn den han selv bekreftet fredag.

– Det er i beste fall useriøst på vegne av Skiforbundet. Det er et ekstremt nederlag å skulle gå tilbake til forhandlingsbordet nå, sier Saltvedt.

KNUTE PÅ TRÅDEN: Tonen mellom Espen Bjervig og Johannes Høsflot Klæbo har ikke vært god gjennom sommeren og høsten. Foto: Geir Olsen / NTB

Bekreftet avtale

– Ja, saken er ute av verden. Denne løsningen har ligget der hele veien. Dette har jeg og alle de andre visst at er mulig hele veien, sa Espen Bjervig til NRK fredag ettermiddag.

Da hadde Johannes Høsflot Klæbo akkurat sendt ut en pressemelding om status i forhandlingene om en representasjonsavtale, som ikke var i mål.

FIKK SVAR: Fredag fikk Johannes Høsflot Klæbo det som framsto som en avklaring. Nå kommer kontrabeskjeden. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det vi har forhandlet på siden mai måned, er en slags hybrid mellom en landslagsavtale og en representasjonsavtale. Begge parter hadde ønsker om en litt større og bredere avtale enn en enkel representasjonsavtale hvor man går inn og ut gjennom hele sesongen. Da vi ikke kom i mål på den løsningen som vi begge håpet vi skulle finne en variant på, er det like greit med en enkel løsning. Nå har vi gjort vårt, så får vi se hva Skiforbundet svarer, sa manager Haakon Klæbo der.

Pressemeldingen ble sendt ut kl. 16.38, 22 minutter før Skiforbundets høstmøte på Ullevaal. NRK sto tilfeldigvis sammen med langrennssjef Bjervig og lederen i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, da de leste det som var sendt ut.

Umiddelbare reaksjoner

Da Bjervig hadde lest ferdig, spurte NRK om han og Skogstad ønsket å diskutere innholdet før de kommenterte saken. Det tilbudet avslo Bjervig, som i stedet umiddelbart stilte til intervju.

– Det var viktig for Klæbo å få landet dette i dag, så da endte det på den løsningen at han har en helt standard representasjonsavtale som alle andre som ikke er på landslag og representerer, svarte Bjervig i intervjuet, som også ble vist på Dagsrevyen.

Uttalelsen vakte kraftige reaksjoner, fordi en slik løsning vil gi Klæbo adskillig større kommersiell frihet gjennom sesongen enn alternativet det har vært kjent at partene forhandler om.

– Han tar innersvingen på dem igjen, sa Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli.

Lørdag fikk imidlertid NRK høre fra flere kilder at avtalen ikke var så klar som Bjervig hadde gitt uttrykk for, og at langrennssjefen hadde uttalt seg på en måte som ikke var forankret i organisasjonen.

Vil ha nye samtaler med Klæbo

Søndag ettermiddag bekrefter langrennssjefen at det han sa rett og slett ikke stemmer. Han forklarer at det var forhandlingene gjennom hele dagen og at de vær nær en avtale. Så kom pressemeldingen der Klæbo opplyste at han var villig til å droppe bruk av et privat sponsormerke på landslagsdrakten, noe som var en del av forhandlingen.

– Rett før vi skulle starte langrenns store høstmøte, sendte Klæbo ut en pressemelding, og da vi leste raskt gjennom den, fikk jeg inntrykk av at de ønsket en løsning med inn og ut av landslaget gjennom sesongen. Dette har vi hatt som et mulig alternativ i forhandlingene tidligere, og jeg uttalte meg i media om det samme tidligere i uka, skriver han i en melding til NRK.

Og fortsetter:

– Jeg uttalte meg derfor med det som utgangspunkt, og forstår i ettertid at jeg burde uttalt meg mer nøyaktig. Hva som blir innholdet i representasjonsavtalen, må vi komme tilbake til når alt er klart.

To døgn etter at han bekreftet at saken var ute av verden, opplyser han til NRK at Norges Skiforbund vil ta kontakt med Johannes Høsflot Klæbo og hans apparat.

– Dette betyr at vi ikke har avklart hvordan avtalen blir, men en standard avtale kan være et alternativ slik som en lengre avtale kan være, skriver Bjervig.

– Kan ikke skje

NRK har søndag kveld også vært i kontakt med Torbjørn Skogstad, som gir en kort kommentar uten å ville svare på spørsmål.

– Jeg har god tro om at vi i løpet av kort tid skal ha alle brikkene på plass, sier han.

Johannes Høsflot Klæbo er gjort kjent med Bjervigs helomvending via sin medierådgiver Lasse Gimnes. Gimnes sier at Klæbo ønsker å avvente et eventuelt svar.

Jan Petter Saltvedt er imidlertid svært tydelig:

– Sånne tabber kan ikke skje i en sak som har vært så betent, som har pågått så lenge og er så viktig, sier sportskommentatoren.

– Avhenger av Klæbo

Forhandlingene om en representasjonsavtale startet etter at Klæbo i mai sa nei til en plass på landslaget. I perioder der løpere utenfor lag er underlagt en representasjonsavtale, er de underlagt de samme kommersielle reglene som landslagsløperne.

I perioder der de ikke er underlagt en avtale, står de kommersielt helt fritt. Avtalen Bjervig bekreftet fredag, men som han nå vil ha videre diskusjoner med Klæbo om, ville gitt Klæbo kommersielle friperioder mellom hver verdenscuphelg gjennom vinteren.

REAGERER: NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Jan Petter Saltvedt mener nå at Klæbo har svært gode kort på hånda, om han i det hele tatt aksepterer å gå tilbake til forhandlingsbordet.

– Hvis Skiforbundet nå skal klare å endre dette til en annen avtale enn den Bjervig bekreftet fredag, avhenger de hundre prosent av «goodwill» fra Klæbo, som sånn sett får en mulighet til å bevise at det dreier seg om andre ting enn penger, sier han.