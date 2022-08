Skarstein nekter å røpe detaljer bak gullet: – De følger med

– Nå er jeg skikkelig lykkelig, sier en utslitt men glad Skarstein til NRK etter gullet.

Tyske Manuela Diening pustet Skarstein i ryggen de siste 500 meterne på rostadion i München, men det var egentlig aldri noe tvil.

Trønderen var aller sterkest, og sikret seg gullmedaljen. Nå skal den graveres, og hun er skuffet over at den ikke er større.

– Jeg synes ikke den bare kan ha mitt navn, men treneren min sitt navn, fysioterapeut, lagkamerater og analysesjef Fredrik sitt navn, sier Skarstein.

BEVIS: Skarstein med gullmedaljen. Foto: WOLFGANG RATTAY / Reuters

Det var nemlig en nøye planlagt lagseier, og bak den lagseieren stod det spesielt én mann som jublet ekstra for gullet.

Analysesjef Fredrik har de siste dagene nistirret på prikker, grafer og tall, for at Skarstein skulle ha hundre prosent oversikt over hva som ville møte henne i finalen.

– En analytiker

Den jobben mener Skarstein har vært nøkkelen bak all suksess.

– Jeg har en veldig analytisk tilnærming til prestasjonen og det som skal gjøres der ute. Det hjelper ikke å si at du skal gå ut og ro fort, du må si hva du skal gjøre for å ro fort, sier hun.

DUO: Mentzoni og Skarstein. Foto: Synne Sofie Christiansen / NRK

Nærmest hele dagen før finaleløpet ble brukt sammen med Mentzoni, for å ha kontroll på alle detaljer, mulige utfall og situasjoner som kunne møte Skarstein på vannet i München.

Det kunne han gjøre ved hjelp av GPS-tracking, som de fleste utøvere bruker. Ved hjelp av den informasjonen, kunne Mentzoni ha oversikt over frekvens, takt, fart og båtstilling til hver enkelt, og sette det opp mot Skarsteins ro-måte.

– Det er ulike forhold fra gang til gang, og det tar ulik tid. Så det å finne riktig løpsstrategi på veien, er ganske krevende, sier Mentzoni til NRK.

NØYE: Mentzoni og Skarstein analyserer finaleløpet fra EM i München. Foto: Are Strandli

Blant annet ble kvalifiseringsløpet fra torsdag brukt flittig inn mot forberedelsene til finaleløpet.

– En ting vi merket oss på torsdag var at tyskeren hadde en sterk avslutning. De velger litt ulike strategier. Noen går tidlig ut for å skremme og slike ting, andre sparrer litt og kommer sterkt mot slutten. Vi måtte tenke over ulike løpsstrategier og hvordan Birgit skulle svare på det, forteller han videre.

Det har gitt Skarstein en enorm tilfredsstillelse.

– Med så mange datapunkt er det lett å se om jeg treffer, gjør ting riktig, eller ikke. Vi hadde en helt detaljert plan, sier hun.

LYKKELIG: Smilet gikk rundt for Skarstein etter at gullmedaljen fikk plass rundt halsen. Foto: Synne Sofie Christiansen / NRK

Nekter røpe detaljene

Når NRK spør om hva de eksakt har funnet ut i den GPS-informasjonen, holder Skarstein kortene tett til brystet.

– Jeg kan ikke si noe om det. Det er veldig konfidensielt. Når jeg ser på de tallene, så vet jeg hva andre gjør feil, og hva de ikke gjør optimalt, sier hun.

KLEM: Birgit Skarstein sammen med sportssjef Daniel Berge, som ga henne en stor klem. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Hun er blitt kjent for sin driv mot å utvikle båtutstyr i pararoingen, og er nærmest blitt ansiktet utad for den internasjonale idretten.

Så stor er Skarstein blitt, at hun har fått kommentarer på at det kan oppleves urettferdig at hun er så god, og har et så stort støtteapparat bak seg.

– Føler du at konkurrentene følger med?

– Ja, absolutt, de gjør jo det. Vi har jobbet mye med disposisjon og taktikk, sier Skarstein.

En ting kan hun si, og det er dette:

– Vi gjør dette hvert løp, og detaljnivået i de grafene er ganske kult. Det er Fredrik som har gjort at vi har fått frem det, og nå sitter vi med mye informasjon fra meg og andre, sier hun.

Kastet opp

Det var en smilende Skarstein til start som oste av selvtillit i Tyskland. 33-åringen gikk tidlig i front og tok ledelsen i feltet. Halvveis ut hadde Skarstein et forsprang på over seks sekund på israelske Moran Samuel.

– Ingen er i nærheten. Avstanden er ganske drøy, sa NRK-kommentator Pål Thommasen.

Skarstein nektet å gi fra seg ledelsen og sikret dermed sitt andre EM-gull i karrieren. Tyske Manuela Diening tok sølv mens israelske Moran Samuel tok bronse.

– Dette var veldig moro. Birgit vet å løse ting som det her. Det er ingen grenser for hva hun får gjort, sier Kjetil Borch til NRK etter gullet.

Skarstein måtte virkelig i kjelleren for å ta gullet i den tyske solsteiken.

– Jeg var så nervøs at jeg holdt på å kaste opp før løpet og jeg kastet hver fall opp da jeg kom i mål. Det er en sånn dag i dag, sier gullvinneren.

33-åringen har allerede gull i Paralympics, VM og EM i bagasjen.

– Hun er helt fantastisk, sier tidligere verdensmester Are Strandli til NRK.

– Det er skikkelig rørende å komme i mål. Hele laget står bak det her, sier Skarstein.

SEREMONI: Birgit Skarstein da hun mottok medaljen i EM. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ville skremme tysker

Hun forteller at hun hadde et stort ønske om å vise tyske Manuela Diening hvem som var sjefen. Hun har nemlig større funksjon i beina enn Skarstein.

– Greia er at du må ikke tenke at hun skal sparke med føttene. Man må tenke at jeg er enda sterkere i armene. Hun skal fader ikke få det uten kamp. Jeg må ro renere, jeg må ro mer presist og være mer offensivt.

– Med vilje gikk jeg litt offensivt ekstra tidlig for å skremme henne for å vise: ikke søren om du skal prøve deg på komme forbi meg. Ha beina dine vekk, de skal ikke her. Det gikk hvert fall, sier en strålende fornøyd Skarstein.

Tidligere har Skarsteins klasse (PR1) vært for utøvere som bare kan bruke armer og skuldrer, men nå har det blitt åpnet for utøvere med styrke i beina, til tross for at regelverket ikke er endret skriftlig.

Para-klatrer Eva Mol er en av dem som nå kan delta i Skarsteins klasse, og det har skapt full forvirring i ro-miljøet: