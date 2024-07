Det nærmer seg OL med stormskritt for rolandslaget, men denne gang uten tidligere profil Olaf Tufte.

Det skjer etter at han har deltatt i hele syv OL og tatt fire medaljer til sammen. Det ble hans siste OL da han la opp kort tid etter å ha skuffet i Tokyo sommeren 2021.

Likevel legger han ikke skjul på at han har noe å gjøre i robåten når hans tidligere lagkamerater gjør seg klare for lekene i Paris.

– Sånn som ståa er nå, med at det er kvalifisert en dobbeltfirer, så hvis jeg hadde satsa hundre prosent fra sesongstart i oktober. Da mener jeg at jeg hadde vært god nok til å krangle om plass i dobbeltfireren, ja.

– Mener du at du hadde vært god nok til å ta en plass?

– Jeg mener jo det.

Det var først i NRK-podkasten Skiklubben at Tufte var frempå og mente han hadde nivået inne.

FULL AV SELVTILLIT: Olaf Tufte mener han fortsatt har kropp til å ro i OL. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Reagerer: – Da burde han møtt opp

Det er ikke nødvendigvis alle som er helt enige i det. I hvert fall ikke Kjetil Borch og Martin Helseth, som skal ro dobbeltsculler i Paris.

– Da burde han ha møtt opp, da. Da tenker jeg at han begynner å bli litt gammel og surrete, sier Borch til NRK og flirer.

Borch rodde sammen med Tufte da de to tok OL-bronse i dobbeltsculler i OL i 2016.

34-åringen, som tok OL-sølv i singlesculler i Tokyo i 2021, er klar for sitt fjerde OL i sommer. Denne gang i dobbeltsculler, sammen med Martin Helseth. Helseth støtter Borch, og sier han er usikker på hvordan han skal tolke en slik kommentar.

– Det føles litt malplassert ut, egentlig, når han sitter på sidelinja og melder. Han skulle gjerne vært med og skulle gjerne sett ham av med en del av laget, men når han ikke er det, så blir det litt sleivete, mener Helseth.

REAGERER: Både Kjetil Borch og Martin Helseth fnyser av Tuftes OL-utspill. Foto: Annika Byrde / NTB

Tufte selv sikter til den norske firerbåten som stiller i OL. Der er roer Kristoffer Brun én av fire.

– Vi har et slagkraftig prosjekt som vi sitter nå. Det er det jeg kan forholde meg til og det blir meningsløse spekulasjoner slik jeg kan bedømme, sier Brun.

NRK har kontaktet Tufte angående svarene til landslagsroerne, men har foreløpig ikke fått svar.

– Hadde vært vanskelig

Flere roere påpeker overfor NRK at nivået på landslaget er veldig høyt og at Tufte måtte jobbet hardt for å ha en mulighet.

– Vi vet at det nivået som er på guttene her i dag, det er veldig høyt. Så da hadde han hatt en jobb å gjøre, ja, sier Thea Helseth.

Det samme mener roer Lars Martin Benske.

– Jeg tror det hadde vært vanskelig for ham. I hvert fall innad i det laget vi har nå. Han er sprek, men han er også 48 år gammel. Så jeg tror det hadde vært vanskelig for ham å kvalifisere seg til OL nå, sier Benske.

Dobbeltfireren består av nevnte Brun, Erik André Solbakken, Jonas Juel og Oscar Helvig.

OL-KLAR: Lars Martin Benske er en del av den norske dobbeltsculleren i lettvekt. Foto: Hans Jørgen Brun / Norges Roforbund

OL-skuffelse i Tokyo

Da Tufte selv var en del av en dobbeltfirer i Tokyo, ble OL en stor skuffelse og det endte med Tufte i tårer.

Den norske båten var da langt unna en finaleplass og ble nummer ni. Tufte la opp like etter lekene i Tokyo, 25 år etter at han fikk OL-debuten i Atlanta i 1996.

I løpet av en innholdsrik karriere har Tufte vunnet to OL-gull i singlesculler og OL-sølv og OL-bronse i dobbeltsculler. Han har også to VM-gull i singlesculler.