Skarstein rakk ikke starten i VM: – Dette skjer ikke ofte

Skarstein fikk dermed en heseblesende start på distansen, TV-bildene viste at hun hadde full fart i startområdet for å rekke starten.

Hun tapte antagelig ikke mer enn et to-tre sekunder på forsinkelsen, men fikk uansett ingen god start på VM-øvelsen. Det er foreløpig uklart hva som er grunnen til startproblemene.

– Dette skjer ikke ofte, og normalt når en løper kommer for sent, skal de gå utenom startpinnen, opplyser starter Jens Harald Fossheim, som antydet at dette kunne bli en sak for juryen i etterkant.

– Men det hadde ingen konsekvenser for løperne bak, opplyser han.

Skarstein selv forklarer «startproblemene» slik:

– Det er litt rutiner som må inn. Det er noe med det, at vi må finne rutiner på ting, ler hun.

Utover i 15-kilometeren ble det raskt klart at Skarstein var sjanseløs på medalje. Hun ble liggende på en femteplass gjennom det meste av rennet. Det ble også resultatet i mål.

– Jeg koste meg, jeg har aldri gått 15-kilometer før, sier en fornøyd Skarstein.

– Det betyr veldig mye

Gullet gikk til amerikanske Oksana Masters. Bak Masters fulgte lagvenninnen Kendall Gretsch, som tok gullet på 10-kilometeren.

Indira Liseth endte på 11.-plass. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Norges andre deltager i 15-kilometer, Indira Liseth, endte på 11.-plass.

– Akkurat nå ser jeg ikke veldig godt. Jeg husker ikke så mye fra rennet, men jeg gjorde mitt beste, sier hun til NRK.

– Det betyr veldig mye å være her. Jeg har kommet veldig langt. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har fått sjansen, forteller en rørt deltager.

Overrasket seg selv

Skarstein overrasket både seg selv og andre da hun staket inn til en sterk fjerdeplass på 7,5 kilometer torsdag forrige uke.

– Jeg er litt satt ut. Tenk at jeg sloss om medalje, sa en rørt Skarstein.

Skarstein står utenfor paralandslaget i langrenn på grunn av sponsorbråk med Norges Skiforbund. Hun har derfor gjennomført det meste av oppladningen til VM på egen hånd.

Det har til tider vært vanskelig for utøveren.

– Jeg har lurt på om det har kostet for mye, for jeg har vært mye alene, fortalte en åpenhjertig Skarstein etter fjerdeplassen.

Skarstein har imidlertid fått kjærkommen treningsstøtte i VM-forberedelsene av Øystein Pettersen.

– Jeg fikk et veldig godt tips. Prøv å se løypa på en annen måte enn de andre gjør. Tenk at man skal angripe litt der det er uventet og så kan det skje noe. Det har jeg jobbet mye med, sier Skarstein etter 15-kilometeren.

– Jeg har fått så mange tips om å droppe langdistansen, for det er jeg ikke godt nok trent for likevel. Så det å gå inn til femteplass, det er jeg kjempefornøyd med. Tenk det! Jeg skjønner ikke at det går an, det skal ikke være mulig.