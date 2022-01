VM-debutanten hylles etter NRK-intervju: – Et forbilde

– Jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra ukjente og kjente. Folk kjenner seg igjen.

Det sier langrennsløperen om reaksjonene hun har fått etter at hun rett før jul stilte opp i en stor NRK-sak om alt hun har kjempet seg gjennom.

– De har takket meg for at jeg snakker om det, forteller hun om innholdet i meldingene.

VM-DEBUTANT: Indira Liseth deltar i sitt første VM. Her er hun avbildet under første VM-dag på Lillehammer. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva synes du om det?

– Jeg synes det er stort. Jeg blir veldig glad. Jeg håper min åpenhet kan hjelpe.

Liseth var ikke sikker på om hun ønsket å fortelle sin historie. Skammen over å være annerledes, de vanskelige tankene, selvforakten, spiseforstyrrelsene og etter hvert selvmordstankene er tung nok bagasje i seg selv, og hun visste ikke om det ble for belastende å dele det med «hele Norge».

Nå opplever hun å bli forstått.

– Folk har sagt til meg at de har fått mer forståelse for hvordan jeg har hatt det, og hvorfor jeg var som jeg var, sier Liseth, som denne uken VM-debuterer i Lillehammer.

– Har vært litt tøft

Liseth er takknemlig for å kunne være til hjelp og inspirasjon for andre, men hun erkjenner at oppmerksomheten også har tatt på.

– Jeg synes det har vært litt tøft. Det er en stor overgang å gå fra å være helt anonym, til plutselig å være litt sånn offentlig person. Men hvis min historie kan hjelpe, så gjør jeg gjerne det. Selv om jeg synes det er skummelt.

Linda Berg-Heggelund, generalsekretær i medlemsorganisasjonen Metal Helse, tror Liseths åpenhet kan bety mye for mange.

GENERALSEKRETÆR: Linda Berg-Heggelund i Mental Helse. Foto: Mental Helse

– Ved å benytte sin egen historie for å sette søkelys på psykisk helse, er hun et forbilde på at det å «stå frem» og være åpen ikke er farlig. Det kan føre til mer åpenhet hos andre, mindre ensomhetsfølelse og mindre opplevelse av utenforskap, forklarer hun.

– Vi trenger sånne som Indira

Generalsekretæren sier at Mental Helse over tid har sett at åpenhet om psykisk helse gjør at flere tør og vil snakke om det som er vanskelig.

– Selvmordstanker er fremdeles tabu og vondt å snakke om, samtidig vet vi at mange sliter med slike tanker. Vi trenger sånne som Indira Liseth, som tør å være åpen, og at det er hjelp å få selv når livet er på det mørkeste.

Trenger du noen å snakke med? Ekspandér faktaboks Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte noen av disse lavterskeltilbudene: Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no.

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år.

Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Tast 2 for foreldreomsorg og tast 3 for studenttelefonen på samme nummer. Mental Helse Ungdom: Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år).

Chattetjeneste på www.mhu.no på mandager, tirsdager og torsdager kl. 17-20. Tjenesten er rettet mot unge voksne (18-35 år). Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp. Du kan også snakke med din fastlege.

Tror folk føler seg mindre alene

Tom Henning Øvrebø, psykolog og tidligere toppdommer, er nå stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Der ser han nærmere på mental helse i toppidrett, og han tror Liseths åpenhet kan bety mye.

– Slike historier kan bidra til at andre som sliter med tilsvarende vansker, føler seg mindre alene, og opplever forståelse og støtte, sier Øvrebø.

SKRIVER DOKTORGRAD: Tom Henning Øvrebø. Foto: Norges Idrettshøgskole

– Videre bidrar slike historier til å vise at det er håp, og at man kan ha mange ressurser, kompetanse og ferdigheter, selv om man sliter med psykiske problemer, om noen skulle være i tvil om det, fortsetter han.

Øvrebø påpeker at det er et stigma knyttet til psykisk helse i samfunnet, og at dette stigmaet trolig er enda større i et «hypermaskulint» toppidrettsmiljø.

– Det at utøvere, i dette tilfellet, Indira, velger å stå fram med sin historie, kan bidra til å redusere stigmaet rundt psykiske vansker, både i samfunnet generelt og i toppidretten, tror Øvrebø, som avslutter med å understreke at det aller viktigste er at toppidrettsutøvere - som alle andre - tør å be om den hjelpen man trenger.

– Mental helse er en del av vår generelle helse. For at hverdagen skal være «bærekraftig» er det derfor viktig at vi er sånn passe i vater psykisk.