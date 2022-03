Skarstein langer ut mot Skiforbundets høydeplan: – Det er tullball

– Du kan ikke skli inn fra høyre og ta det som en tur. Du må faktisk gå ut her og gjøre en ordentlig jobb, sier Birgit Skarstein om forbundets forberedelser til Paralympics (PL).

Hun tar selv opp temaet i et intervju med NRK etter langrennssprinten onsdag. Der kom hun akkurat ikke til finalen for sittende, mens Vilde Nilsen senere på dagen tok sølv for stående.

Nevnte Nilsen er storfavoritt på flere øvelser i Beijing, men fikk en tung start på mesterskapet da hun måtte bryte 15-kilometeren. Manglende høydetrening ble trukket frem som en mulig årsak og det er akkurat det Skarstein nå er kritisk til.

FRUSTRERT: Skarstein forteller at det er frustrerende å kjenne at alt ikke er på stell. Foto: ISSEI KATO / Reuters

– Det har vært helt bevisst fra Skiforbundet å ikke ha oss på høydeakklimatisering i forkant. At det kom til å bli tøft i starten var vi veldig klar over, og det tenker jeg egentlig er bra også. Det skal ikke være mulig å komme hit uakklimatisert og røske med seg seiere. Det er nivået for høyt for, mener lagets mest rutinerte løper.

Hun har stått utenfor landslaget frem til begynnelsen av desember etter å ha hatt hovedfokus på roing før PL i Tokyo i sommer. Hun har dermed ikke vært en del av hele treningsopplegget til langrennsløperne hvor høydesamlinger, ifølge 21 år gamle Nilsen, har bestått av «nesten fire uker til sammen i mitt liv».

– Tullball

Ifølge landslagstrener, Bjørn Kristiansen, har de laget høydeopplegget i samarbeid med løperne og Olympiatoppen, men altså uten Skarstein som på det tidspunktet ikke var en del av laget.

ENIGE: Landslagstrener Bjørn Kristiansen forklarer at høydeopplegget var godt forankret internt i landslaget. Foto: Geir Olsen / NTB

– Vi har vært enige om hva vi skal gjøre. Vi har litt uerfarne utøvere utenom Birgit, men planene har vært godt forankra i forbund og Olympiatoppen. Utøverne synes også det har vært en fin tilnærming til disse lekene, forklarer Kristiansen til NRK.

Men Skarstein som har ønsket et høydeopphold før lekene er kritisk til forbundets valg.

– Jeg synes det er tullball at man ikke akklimatiserer og at man går inn for å ikke akklimatisere. En ting er om det måtte blitt sånn på grunn av pandemien, men det var ikke grunnen. Grunnen var at de synes det var så lenge å være på tur og det er klart sånn går det ikke an å holde på. Det er Paralympics, sier Skarstein oppgitt.

Hun håper starten på Paralympics har vært en åpenbaring for ledelsen.

– Jeg håper virkelig vi er den siste troppen i Norgeshistorien som skal trenge å argumentere for å få lov til å akklimatisere til et PL i høyde. Nå håper jeg alle har sett at det ikke går an. Du kan ikke bare late som at det ikke er en faktor og se en annen vei og krysse fingrene og si at det kanskje går bra, for det gjør ikke det, slår hun fast.

– Synes vi gjorde det rette

Men landslagstreneren er trygg i sin sak og mener de valgte det riktige opplegget.

– For oss var det om å gjøre å komme til Paralympics uten å bli satt i koronakarantene. Derfor valgte vi som landslag å ikke dra til høyden. Da var vi redde for å ikke klare å komme inn. Vi skal evaluere, men synes vi gjorde det rette når vi ser hva som skjedde før OL, forklarer Kristiansen og sikter til Jarl Magnus Riiber som testet positivt ved ankomst Beijing.

Han er heller ikke overbevist om at høydetrening er avgjørende for suksess i Paralympics, og ser igjen til kombinertleiren under OL.

RIKTIG: Kristiansen mener opplegget har vært riktig for langrennslandslaget. Foto: Geir Olsen / NTB

– Du ser jo hva kombinert har fått til uten høydetrening. Jeg føler ikke vi har gjort noe kjempe risikabelt. Ok, det gikk litt seigt på første distanse, men det er ikke høyde alene. Det handler om nervøsitet, og at vi mista smørestaben vår. Der ble vi tatt på senga. Jeg synes vi har klart å hanke det ganske bra inn, og vi er happy med leveringen i dag.

Kristiansen forklarer også at det aldri var aktuelt å reise tidligere til Beijing for å få mer tid i høyden før lekene. Men til tross for at langrennslaget har vært åtte-ni dager i Kina før første konkurranse, mener Skarstein at de ikke har fått en optimal oppladning.

– Det er litt frustrerende å kjenne på at vi prøver alt vi kan og så er ikke alt annet på stell. Men det er slik verden er, den er ikke helt rettferdig alltid og det er tross alt folk som har det verre enn oss, avslutter hun.