Paralympics i Beijing: Dette er høydepunktene du bør få med deg

NRK har senderettighetene både på TV og radio og alle konkurranser med norske deltakere blir sendt direkte på NRK1 og NRK2 - samt NRK Sport.

Det meste blir sendt om natten (norsk tid), men høydepunkter av øvelsene blir sendt på dagtid (sjekk NRK Sportens sendetidspunkter for TV og radio her). NRK1 sender også eget Paralympcs-magasin hver kveld.

Tidspunktene i oversikten er norske tider, og viser når NRK sender øvelsene. Men vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer. Offisielt program for øvelsene finner du her. Paralympics varer fra 4. - 13. mars.

Dette er Paralympics-troppen Ekspandér faktaboks Alpint: Jesper Saltvik Pedersen (Plogen), Marcus Grasto Nilsson (Ready), Magnus Valø Balchen (Ready). Langrenn: Indira Milena Hopsdal Liseth (Viking), Vilde Nilsen (Kvaløysletta), Thomas Karbøl Oxaal (Sauda), Ole Martin Lid, ledsager til Thomas Oxaal (Tomrefjord), Birgit Skarstein (Frol), Kjartan Haugen (Fossum). Curling: Jostein Stordahl (Halden), Ole Fredrik Syversen (Halden), Sissel Løchen (Stavanger), Geir Arne Skogstad (Trondheim), Mia Larsen Sveberg (Trondheim). Skiskyting: Nils Erik Ulset (Tingvoll).

Lørdag 5. mars: Ulset medaljefavoritt

Jesper Saltvik Pedersen kan bli medaljegrossist i dette mesterskapet. Foto: Geir Olsen / NTB

Det kan bli norsk gull allerede på den første konkurransedagen i Paralympics når Jesper Saltvik Pedersen deltar i utfor. Han har OL-gull i storslalåm fra Pyeongchang, og tok også gull i utfor under VM i snøsport på Lillehammer tidligere i år.

Nils Erik Ulset skal også ut i konkurranse. Veteranen har varslet at dette blir hans siste mesterskap før han legger opp.

03.00: Alpint, utfor, sittende. Med Saltvik Pedersen. NRK1

05.15: Skiskyting. Med Nils Erik Ulset. NRK2

07.35: Curling: Norge - Storbritannia. NRK1

Søndag 6. mars: Skarsteins tur

Birgit Skarstein har byttet ut årene med staver og stiller i langrenn under Paralympics. Foto: Geir Olsen / NTB

Det er flere norske navn i aksjon denne søndagen. Et av våre største medaljehåp, Jesper Saltvik Pedersen, skal kjøre super-G sammen med Markus Grasto Nilsson, som deltar i klassen for stående. Dessuten skal Birgit Skarstein forsøke seg i paralangrenn igjen. Norges curlinglag spiller kamper mot både Slovakia og Korea.

02.35: Curling: Slovakia - Norge. NRK1

Fra 03.00: Alpint, super-G: Med Saltvik Pedersen og Grasto Nilsson. NRK2

04.50: Langrenn: Sittende, 12 km. Med Birgit Skarstein og Indira Hopsdal Liseth. NRK1

12.35: Curling: Sør-Korea - Norge. NRK2

Har du sett denne? Kjendisene forsøker langrennspigging i kjendis-VM

Mandag 7. mars: Gullkort fra Tromsø

Vilde Nilsen med en av gullmedaljene fra VM i snøsport. Foto: Geir Olsen / NTB

Denne mandagen skal en av Norges klareste gullkandidater i ilden. Langrennsløperen Vilde Nilsen fra Tromsø sikret seg to gull under VM i snøsport på Lillehammer, hun har sølv fra Paralympics i 2018 og fire gull fra para-VM i 2019.

Nå kan det fort bli et gull til i samlingen når hun skal gå 15 kilometer 05.30 (norsk tid).

Flaggbærer Kjartan Haugen fra Trondheim deltar i sitt femte Paralympics. Han har vunnet fem medaljer, den første i Nagano i 1998.

03.00: Langrenn: 20 km, stående. Med K. Haugen. NRK1

03.00: Langrenn: 20 km, for personer m/synsnedsettelse. Med Thomas Kårbøl Oxaal/Ole-Martin Lid. NRK1

05.15: Langrenn: Stående, 15 km. Med Vilde Nilsen. NRK1

07.35: Curling: Norge - Estland. NRK1

12.35: Curling: USA - Norge. NRK1

Tirsdag 8. mars: Skal forsvare sølvet

Norges curlinglag kunne juble for sølv i Paralympics i 2018. Foto: HANDOUT / Reuters

Jesper Salvik Pedersen kjører kombinasjonen denne dagen i Paralympics, en ny medaljeøvelse for en av Norges største pallfavoritter. 38 år gamle Nils Erik Ulset nærmer seg slutten av sitt siste mesterskap. Hva kan han få til på dagens 10 kilometer?

Vi må heller ikke glemme det norske curlinglaget. De tok sølv i forrige Paralympics. I dag skal de møte Latvia og Sveits. På laget er flaggbærer Sissel Løchen, som også var med på laget for fire år siden.

03.00: Alpint, kombinert. Super-G. Sittende, menn. Med Jesper Saltvik Pedersen. NRK1

03.00: Alpint, kombinert. Stående, menn. Med Markus Grasto Nilsson. NRK1

05.00: Skiskyting: 10 km, stående, menn. Med Nils Erik Ulset. NRK1

07.15: Alpint, kombinert. Slalåm, sittende. NRK1

07.15: Alpint, kombinert. Slalåm, stående.

08.15: Curling: Latvia - Norge. NRK1

12.30: Curling: Norge - Sveits. NRK1

Onsdag 9. mars: Sprintgull til Nilsen?

Vilde Nilsen kan sprinte inn til gull på langrennssprinten. Hun har et sølv fra 2018. Foto: Geir Olsen / NTB

Onsdag byr det seg nye muligheter for Vilde Nilsen når langrennsløperne skal gå sprint. Nilsen har en sølvmedalje i sprint fra Pyeongchang å forsvare. Og kanskje kan det denne gangen bli edlere metall, også.

02.30: Curling: Norge - Sverige. NRK1

05.00: Langrenn: Sprint. Med Vilde Nilsen. NRK1

08.05: Curling: Norge - Kina. NRK1

Torsdag 10. mars: Nye muligheter i alpint

Jesper Saltvik Pedersen er stor favoritt før torsdagens storslalåm. Foto: Geir Olsen / NTB

Jesper Saltvik Pedersen er soleklar favoritt til en gullmedalje på denne disiplinen. Nordmannen sikret gullet for fire år siden, og må finne seg i et visst forventningspress. Grasto Nilsson stiller også i storslalåm, men i klassen for stående.

02.30: Curling: Canada - Norge. NRK1

02.30: Alpint, storslalåm. Sittende. 1. omgang. Med Saltvik Pedersen.

02.30: Alpint, storslalåm. Stående. 1. omgang. Med Grasto Nilsson.

07.00: Alpint, storslalåm. Sittende. 2. omgang. NRK1

07.00: Alpint, storslalåm. Stående. 2. omgang. NRK1

12.35: Curling: Norge (her skulle Norge møte RPC, men russerne er som kjent utestengt fra mesterskapet).

Fredag 11. mars: Ulset avslutter karrieren

Nils Erik Ulset går sin siste konkurranse i Paralympics. Foto: Geir Olsen / NTB

Det er fredag og vi går inn i avslutningshelgen til Paralympics. Denne dagen skal også skiskytter Nils Erik Ulset gå sin siste konkurranse. 38-åringen setter dermed punktum for en lang og innholdsrik karriere.

Siden debuten i Paralympics i Salt Lake City i 2002 er det blitt til sammen 30 mesterskapsmedaljer i Paralympics og para-VM på nordmøringen.

05.20: Skiskyting: 12,5 km. Stående. Med Nils Erik Ulset. NRK1

07.35: Curling: Semifinale evt. med Norge.

12.35: Curling: Bronsekamp evt. med Norge.

Lørdag 12. mars: Flere medaljemuligheter

Paralympics nest siste konkurransedag kan bli en festdag, sett med norske øye. Her skal våre to største gullfavoritter i aksjon på samme dag.

Jesper Saltvik Pedersen kjører slalåm fra kl 02.30 (norsk tid), mens Vilde Nilsen går sin 10 kilometer kl 05. Det er dessuten curlingfinale i Paralympics. Kan det norske laget komme seg så langt?

02.30: Alpint: Slalåm, menn. 1. omgang. Sittende. Med Saltvik Pedersen.

02.30: Alpint: Slalåm, menn. 1. omgang. Stående. Med Grasto Nilsson.

06.30: Alpint: Slalåm, menn. 2. omgang. Sittende. NRK2

06.30: Alpint: Slalåm, menn. 2. omgang. Stående. NRK2

03.00: Langrenn: 12,5 km for utøvere med synsnedsettelse. Med Thomas Kårbøl Oxaal/Ole-Martin Lid. NRK1

04.20: Langrenn: 10 km. Stående. Med Vilde Nilsen. NRK1

05.30: Langrenn: 7,5 km. Sittende. Med Birgit Skarstein og Indira Hopsdal Liseth. NRK1

07.35: Curling: Finale.

Søndag 13. mars: Avsluttes med stafett

Høydepunkter og intervjuer etter siste dag i Beijing. Du trenger javascript for å se video. Høydepunkter og intervjuer etter siste dag i Beijing.