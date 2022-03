Gullfavoritten sønderknust etter åpningsfadese: – Det føles som hjertesorg

– Jeg har det ikke så veldig bra.

Det sier Vilde Nilsen til NRK en god stund etter at 15-kilometeren er avsluttet.

Hun kom aldri i mål, og måtte innom smøreboden for å få trøst, og for å få ringt hjem til mamma før hun var klar til å stille til intervju.

– Det føles ekstremt kjipt. Det er en distanse jeg har trent og gledet meg til i to år, og lagt inn så utrolig mye energi og tid i. Det føles som hjertesorg. Det føles som at noen har slått opp med meg. Det er dette som er jobben min, og det er ekstremt tøft å svelge dette, forteller hun, mens tårene renner.

– Ingenting er ordentlig forberedt

Den norske langrennsløperen var blant favorittene før nattens 15-kilometer, men 21-åringen fikk det tøft fra start. Det endte altså med at med at Nilsen måtte bryte øvelsen som hun tok VM-sølv i for kort tid siden.

– Jeg tror det er flere av langrennsløperne som kommer til å merke at de har droppet oppladning i høyden, skriver skiskytter Nils Erik Ulset i en SMS til NRK.

Han er på plass på arenaen i Zhangjiakou, der flere av de funksjonsfriske utøverne også gikk på skikkelige høydesmeller under OL for noen uker siden.

Hovedpersonen selv tror det er flere grunner til at dagens gulldrøm ble knust, og hun trekker frem både kropp, ski og forberedelser.

– Jeg ble glidd fra av folk som bruker én stav. Det lugget i skiene, og det stoppet nesten helt opp. Jeg snublet nesten tre-fire ganger i løypa, erkjenner 21-åringen.

– Det føles som at ingenting er ordentlig forberedt, fortsetter hun.

UTSLITT: Vilde Nilsen slet med både kropp, hode og ski. Her er hun avbildet under VM på hjemmebane i januar. Foto: Geir Olsen / NTB

Lite tid i høyden

Det er koronasmitte i det norske støtteapparatet, noe som har ført til at smøreteamet er redusert. I tillegg har løperne lite erfaring fra konkurranser i høyden.

– Vi har nok ikke hatt den beste oppladningen, når vi bare har vært i høyden nesten fire uker til sammen i mitt liv, i hvert fall, sier Nilsen.

LEI SEG: Vilde Nilsen. Foto: Louise Samnøy / NRK

– Det blir tungt i hodet, det blir tungt i kroppen, og det kjennes ikke bra ut, utdyper hun.

Nilsen påpeker at hun ikke var trygg på hva slags tempo hun burde gå ut i, og at hun konkurrerer mot «folk som har bodd i høyden».

– Det er en ekstrem skuffelse. Jeg hadde sett frem til å kjempe om gull i dag, og ha en god åpning på Paralympics. Så er det bare det motsatte som skjer, avslutter en sønderknust Nilsen.

Treneren: – V ært der for å lære

Landslagstrener Magnus Evenby er lei seg for at det var ytre faktorer som ødela medaljehåpet for Nilsen, men han tviler ikke på at oppladningen har vært god nok.

– Jeg føler meg i hvert fall trygg på at det vi har gjort, har vært bra. Så kan sikkert alltids noe ha vært gjort annerledes, men det får vi bare evaluere. Jeg tror rett og slett bare at det var litt uflaks med dagsformen, sier han til NRK.

LANDSLAGSTRENER: Magnus Evenby. Foto: Louise Samnøy / NRK

Evenby forklarer at det er mange på laget som har lite erfaring fra høyde, og at de derfor kun har vært i høyden et par ganger i høst.

– Vi har ikke drevet systematisk høydetrening, men vært der for å lære. Det kan hende det er litt usikkerhet rundt det å prestere i høyden, men jeg tror det er vel så mange andre usikkerhetsmomenter her, svarer landslagstreneren.

Natalie Wilkie fra Canada vant konkurransen foran Sydney Peterson fra USA. Brittany Hudak sørget for at det ble to kanadiske medaljer.