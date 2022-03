– Først og fremst er det deilig å ta medalje. Jeg må innrømme at jeg de siste dagene har vært litt bekymret for at jeg skulle greie å ta medalje. Det er egentlig veldig bra å ta sølv i dag, synes jeg.

Vilde Nilsen var et av Norges største gullhåp før Paralympics, men fikk det ikke til å stemme under åpningsdistansen 15 km mandag. Favoritten møtte rett og slett veggen i høyden og kom seg ikke til mål.

– Jeg har det ikke så veldig bra, sa hun til NRK.

Under onsdagens sprint var energien tilbake hos 21-åringen. Nilsen kom seg videre til finalen uten å bruke altfor mye krefter, og Nilsen vant sitt semifinaleheat uten store problemer.

– Det var veldig tungt å omstille seg, innrømmer hun.

FORNØYD MED SØLVET: Vilde Nilsen. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Ble hentet inn

I finalen så det også lenge ut til at Nilsen skulle sikre gullet.

Hun åpnet forsiktig og var 16 sekunder bak, men kjørte seg raskt opp i tet og fikk seg etter hvert en luke til konkurrentene bak.

Mot slutten så det likevel ut til at kreftene var oppbrukt for langrennsløperen. Nilsen ble hentet inn på oppløpet av Natalie Wilkie som til slutt vant. Sydney Peterson tok bronsen.

Dermed forsvarte Nilsen sølvmedaljen fra 2018.

– På den siste kneika stivnet jeg veldig i beina, forteller Nilsen.

– Så skjedde det som skjedde i Pyeongchang sist, det kom noen fra ingensteds fra på oppløpet, konstaterer hun.

Kjartan Haugen kom seg også til finale i klassen for stående, men nordmannen fikk problemer med tempoet til de aller beste der.

Franske Benjamin Daviet sikret gullet, mens Haugen endte på 6.-plass i finalen. Tske Marco Maier tok sølvet, mens ukrainske Hryhorij Vovtsjynskyj sikret bronse.

Birgit Skarstein greide ikke å ta seg til finale. Foto: ISSEI KATO / Reuters

Finalen glapp for Skarstein

Birgit Skarstein fikk det tungt i semifinalen i den sittende klassen og kom seg ikke videre til finale.

Skarstein fikk det tungt på slutten av løpet og krysset målstreken som nummer fem på langrennsstadion i Zhangjiakou. Det var ikke godt nok til en finaleplass.

– Jeg ble fanget bak en tysker, og kom meg ikke fordi. Det var nesten litt slåsskamp. Jeg var nok litt for snill, rett og slett, jeg burde nok ha vært litt tøffere, sier Skarstein, som likevel smilte etter konkurransen.

– Det holdt akkurat ikke, men sånn er det. Jeg ga det jeg hadde, og kunne nok ha vært litt røffere og tøffere for å komme forbi og gjennom. Men jeg ga en real fight, konkluderer Skarstein, som forteller at troppen har vært flink til å støtte Vilde Nilsen etter nedturen mandag.

– Vi er en liten tropp og vi heier på hverandre, forteller hun.

Heller ikke Indira Liseth, som også konkurrerer i sittende klasse, tok seg videre til en finale. Hun endte som nummer seks i det andre semifinaleheatet.