Skarstein bombardert av fisk som gir elektrisk støyt: – Heilt absurd

– Det kom flygande. Eg har blitt torpedert, seier Birgit Skarstein innleiingsvis.

Ettersom utøvarane ikkje kan innlosjere seg på arenaen i Tokyo før fem dagar før start i dei paralympiske leikane, tok trenar Johan Flodin og Skarstein valet om å reise på treningsleir i japanske Itako i dagane før.

Det gav utfordringar – og mykje latterkrampe.

Ble truffet av torpedo-fisk Du trenger javascript for å se video.

Dobbel betyding

Japan har blitt berykta i romiljøet for sine røffe vind- og vêrforhold, og det har fått tilnamnet «Tokyo-fisk», eller «The Tokyo crab», som det heiter på engelsk.

Det stammar frå utsegna «catch a crab», som betyr årer som treff ein bølgetopp eller at ein får skeivtak på båten. Blant anna var det nettopp dette som blei skjebnesvangert for Are Strandli og Kristoffer Brun i OL.

VELTA: Kristoffer Brun og Are Strandli etter at «Tokyo-fisken» slo dei ut av spel. Foto: Lise Åserud

– Det er ein anna type fisk som er ganske kjend her i Tokyo. Det skjer berre av og til i internasjonale løp, men her har det skjedd heile tida. Det var heilt absurd å sjå kor mange fisk de fanga i OL – og kor mange årer som gjekk i aust og vest. Det er veldig spesielle forhold, og å få «Tokyo-fisk» er noko eg må vere førebudd på, seier Skarstein.

Det ho derimot ikkje var førebudd på, var at ho fysisk skulle få selskap av fisk i båten.

– Det har vore så mykje vind, og så mykje straum. Stort sett har vinden komme ein veg og straumen ein anna veg. I tillegg har det vore bølgjer som gjekk sidevegs og torpedo-fisk. Det har vore heilt absurd, seier ho.

Kan gi støyt

Torpedo-fisk er ein elektrisk fisk som kan gi støyt opp til fleire hundre volt, alt ettersom kva art det er. Det finst over 50 ulike artar.

Skarstein fortel at fisken likte å ligge i lag med båten då ho gjorde treninga si i byen som ligg ein halvannan time frå Tokyo.

– Eg sat der og prøvde å vere konsentrert, så kom det plutseleg ein fisk som trefte meg i brystet. Ein anna landa i fanget mitt, og låg der og sprella. Johan (journ.anm. Flodin, landslagstrenar) haldt på å knekke saman, seier Skarstein og fortset:

– Dei leika seg med båten og hoppa over den, men så bomma dei av og til. Dei er store også, veit du. Låg og sprella på føtene mine. Då var det litt vanskeleg å konsentrere seg, seier ho.

– Du veit at den kan gi deg støyt om den blir trakassert?

– Er det sant? Det er kanskje bra at eg ikkje visste det. Eg kan forstå at fisken viser seg rimeleg trakassert når den ligg oppi båten. Heldigvis var det ingen piraja. Den begynte ikkje å ete på meg, seier ho og ler.

PÅ PLASS: Verdseinar Birgit Skarstein i Tokyo måndag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Dårleg start

Sjølv om Skarstein fortel at treningsleiren i Itako var eit «eventyr», med både fisk og sterk vind, vart det ein litt rusken start på opphaldet.

Den nøye utvikla båten fekk nemleg skadar i transporten frå Noreg, og det skapte bekymring.

– Den fekk seg ein kakk. Det var ei skrue og eit mellomstykke som rauk, men heldigvis var vi på ein roklubb og var så heldige at vi fekk lov til å kjøpe ein del av dei.

Ho er takknemleg for at dei tok valet om å reise til Japan ei stund før konkurransane byrjar.

– Hadde vi stått her fem dagar før, kunne vi fort ha mista veldig mykje viktig trening. Det handlar om at vi må vere førebudd på alle moglege scenario og prøve å leggje ein plan for det. Det opplev eg at vi er i denne situasjonen, avsluttar ho.

Birgit Skarstein skal konkurrere i 2000 meter singlesculler. Forsøksheatet startar fredag, men alt tysdag tennast elden i Paralympics. Det kan du sjå her.