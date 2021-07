Den norske duoen Kristoffer Brun og Are Strandli meldte forfall til B-finalen. Det har vært et røft døgn for de to etter at de kantret ut av OL.

Fysioterapeut og sportskoordinator i roleiren Daniel Lilltveit Berge forteller til NRK at de ventet til morgenen før B-finalen med å ta avgjørelsen.

– Kroppene har vært gjennom et røft døgn, selvfølgelig med hele prosessen etter å ha røket ut og alt, og det har ikke vært noen bra kropper i etterkant. Derfor har man tatt den beslutningen at det ikke gjør seg godt å gjøre en B-finale.

– De har det tøft mentalt

Berge legger til at påkjenningen har ikke bare holdt seg til det fysiske.

– Ikke minst er det en vel så tøff mental prosess som de er gjennom, så det har vært et knalltøft døgn for dem og hele laget. Vi har tatt så godt var på dem som vi kan. De er godt ivaretatt og vi følger med på dem de neste dagene og tida etterpå.

– Det er lett å si at dette «bare er idrett», men det er jo så mye mer for disse toppidrettsutøverne?

Berge forteller at de gjør det de kan for å holde humøret oppe hos Brun og Strandli. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er akkurat det. De har det veldig tøft. De var med bort til morgenen i dag, til legen, av hvordan man skal gjøre den prosessen. Det var svært tøft for dem. Det kommer til å ta lang tid før det synker inn hva som er realiteten.

Han legger til at laget tar godt hånd om dem og at Brun og Strandli reiser hjem til Norge på fredag.

– Dette var drømmen som skulle toppes og nå er den brast. Det er mange år som føles ganske forgjeves akkurat nå.

Klokken 11:40 norsk tid møter Brun og Strandli pressen.

– Det sårer skikkelig

Natt til torsdag sikret Kjetil Borch seg en plass i finalen i singlesculler, men fortalte NRK etter semifinalen at han også er preget av kameratenes kantring.

– Det har vært skikkelig tøft. Det går innpå meg. Det må jeg være så ærlig å si. Det er gutter som jeg har vært på lag med siden 2009. Vi har knapt gått en uke uten å se hverandre i 12 år.

Borch legger ikke skjul på at det også er tungt for ham å vitne OL-drømmen til sine nære kamerater ende opp som et mareritt. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det er nesten nærmere enn familie, og det sårer skikkelig å se at OL-drømmen går opp i røyk når jeg vet hvor mye jobb de har lagt ned, legger han til.

Videre forteller han at det ikke har lagt for stor demper på stemningen på hotellet.

– De er profesjonelle alle sammen, så det er fortsatt latter og spøk der vi bor.

– Føler du at du ror for de gutta i morgen?

– Ja, det gjør jeg. Alle er med i båten min.

Irsk seier

Irland med Paul O'Donovan og Fintan McCarthy vant OL-gull i lettvekt dobbeltsculler foran Tyskland og Italia torsdag.

Irene vant 0,86 sekunder foran den tyske duoen, mens det var et hav bak dem til Italia. Bronsevinnerne var i mål 7,87 sekunder bak Irland.

O'Donovan tok sølv i Rio-OL for fem år siden. Den irske duoen vant VM i 2019 og var blant de største favorittene før lekene i Tokyo.

I semifinalen satte Irland verdensrekord og olympisk rekord i den sterke vinden på rostadion i Tokyo med tiden 6.05,33.