Sjølvkritisk Østigård: – Det irriterer meg noko inn i helvete

Østigård har førebels ingen skåringar på dei seks A-landskampane han har spelt, men laurdag kveld var han frykteleg nær mot Slovenia.

Først fekk han ei skåring annullert av den belgiske dommaren på tvilsamt vis. Så vart forsøk etter forsøk anten stoppa av stjernemålvakt Jan Oblak, eller sendt utanfor mål av midtstopparen.

– Det irriterer meg noko inn i helvete

Humøret vart ikkje betre av at Noreg klarte å rote bort sigeren og til slutt tapte kampen.

– Heilt forferdeleg, seier han til NRK på spørsmål om korleis det var å gå av banen utan skåring.

Østigård var rett og slett langt nede.

– Eg prøver alt eg kan på å få han i mål. Det er for dårleg ikkje å skåre på dei. Eg veit eg har kvalitetane til å gjere det. Det er ei lita sjølvtillitsgreie òg, eg har hatt litt uflaks tidlegare og har det i dag òg. Det irriterer meg noko inn i helvete, så det er tungt, seier Østigård på spørsmål frå Nettavisen.

Han stiller seg sjølv fleire kritiske spørsmål etter kampen.

– Kanskje eg er for heit, eller kanskje eg er for ivrig på å heade hardt i staden for å plassere. Eg prøver å gjere det eg kan, men ballen går ikkje i mål. Oblak står på rett plass til rett tid, og det gjorde han i sist kamp òg. Det er veldig, veldig irriterande, seier han til NRK.

– Mykje som går imot meg

Østigård har for lengst vorte kjent for den gode spensten sin, og den fekk ein altså sjå fleire døme på i Ljubljana.

Men igjen, som på Ullevaal i det første møtet med Slovenia, stod Oblak i vegen.

– Eg kjenner eg spelte han (Oblak) litt varm då han redda den første der, og så fekk eg ei skåring annullert. Det er mykje som går imot meg. Eg fekk nokre moglegheiter i andre omgang òg. Den eine gongen heada eg ballen mot bakarste stolpe, og der skal vi ha ein spelar, men det hadde vi ikkje, så han irriterer meg, han òg, seier han.

– Var annulleringa rett?

– Det var sånn det var overalt på banen, så eg synest det er litt småbillig, men det kan vel gå begge vegar, innser han.

Her skårar Østigård, men målet vart annullert. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Suspenderte stjerner

Medan Serbia mistar ein suspendert Sergej Milinkovic-Savic mot Noreg, må Kristian Thorstvedt stå over for Noreg. Begge fekk gult kort laurdag.

Sergej Milinkovic-Savic skåra elles begge måla sist Serbia var på Ullevaal og slo Noreg 2–1.

– Eg får ikkje vore med, men er sikker på at lagkameratane mine gjer ein god jobb og sikrar sigeren. Men eg synest det var eit billig gult kort, og det var nok litt overspeling frå Slovenia-spelaren. Kjipt, men sånn som skjer, seier Thorstvedt.

Overfor NRK kjem han med ein appell til det norske fotballpublikummet som kjem til nasjonalarenaen tysdag kveld.

– Eg håpar vi får heile Ullevaal i ryggen tysdag. Eg er positiv, seier han.

Kampen blir ein rein gruppefinale. Noreg vinn gruppa med siger eller uavgjort mot serbarane.

– Vi har ein «grande finale», så no må vi berre puste med magen og finne den beste oppstillinga og beste taktikken framfor den kampen, seier landslagssjef Ståle Solbakken til NRK.

Kampstart tysdag er 20.45.