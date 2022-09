Solbakken etter ny Rekdal-kritikk: – Jeg skiller mellom to typer kollegaer

Det var før kampstart mellom Slovenia og Norge at RBK-trener Kjetil Rekdal, på VGTV, reagerte på landslagssjefens valg om å starte med klubbløse Ørjan Nyland i mål.

– Jeg synes det er veldig spesielt da. Det er litt sånn drepen for dem som konkurrerer og blir valgt bak, sa Rekdal i VGTVs studio, og la til at han synes det er merkelig at et norsk landslag skal spille med en klubbløs spiller når man har Sten Grytebust og André Hansen som har gjort det bra og spiller kamper hver helg.

– Skiller mellom to typer kollegaer

På pressekonferansen etter 1-2-tapet mot Slovenia, der Nyland får mye av skylden for målet som avgjorde kampen, ble Solbakken konfrontert med Rekdals uttalelser.

Solbakken svarer slik:

– Jeg skiller mellom to typer kollegaer, og det har ikke noe med Rekdal å gjøre. Det er de som analyserer med et kaldt hode, og de som unner andre gode ting og kan glede seg over at andre gjør det godt og gjør gode prestasjoner. Så har du en type som sover dårlig om natta hvis en annen gjør det bra eller er i en situasjon eller posisjon som vedkommende kan få suksess i, sier Norge-sjefen.

Treneren for Norges største klubb kritiserer laguttaket til landslagssjefen. Det vekker oppsikt. Foto: NTB

Når TV 2s journalist påpeker at det er vanskelig å ikke tolke det Solbakken sier på direkte spørsmål om Rekdal som noe annet enn at det er myntet på Rekdal, svarer Solbakken:

– Jeg svarer det på generelt grunnlag. Noen ganger sitter vi her nå og refererer til noe noen har sagt, gjort eller skrevet. Enten det er som her om dagen da NRK stilte spørsmål, da er det jo sånn at jeg prøver selv å vite hvilke jobb som ligger bak, hvilken jobb som ligger foran og under. Du vet det hele tiden. Da er det lett å skille. Det er de som har en åpenhjertig, ærlig mening og som vil sine kollegaer i yrket det beste. Så har du de som har vondt i «røven», som vi sier i Danmark, hvis noen gjør det godt, sier Solbakken.

Rekdal: – Aner ikke hva han mener

NRK leste opp Solbakkens uttalelse for Kjetil Rekdal i etterkant av pressekonferansen. Da svarer Rosenborg-sjefen med forbløffelse.

– Jeg aner ikke hva han mener med dette, sier Rekdal før han følger opp med en kommentar fra hans ståsted:

– Jeg tror du skal lete lenge for å finne en som er mer patriotisk enn meg. Jeg blir skuffet og frustrert når Norge taper. Det er meget merkelig hvis det er meg han sikter til. Jeg trener en av de beste klubbene i Norge som prøver å løfte norsk fotball, sier Rekdal.

Ståle Solbakken sier han har forståelse for at de som sitter i studio og skal mene ting om norsk fotball må gjøre nettopp det.

– Jeg vet ikke hvor han har sagt det. VGTV? Hvis han jobber som ekspert så er det hans oppgave å analysere, så kan man være enig eller uenig i vedkommende sine meninger, utbrudd og det ene med det andre. Det lever vi fint med. Vi skal ikke bruke så mye som en halv kalori på det, sier Solbakken.

SE MÅLET: Her avgjør Benjamin Sesko kampen med et langskudd 10 minutter før full tid. Du trenger javascript for å se video. SE MÅLET: Her avgjør Benjamin Sesko kampen med et langskudd 10 minutter før full tid.

– Begge var skuffet

Han er åpen om at keepervalget var vanskelig. Og han kaller det for relevant at valget av Nyland debatteres.

Derfor tok han også en prat med både André Hansen og Sten Grytebust da valget hadde falt på klubbløse Nyland.

– Jeg hadde en samtale med keeperne i går, begge to var skuffet, særlig André (Hansen), som var nærmest å starte. Men begge er medlem i gruppa her og har vært i utfordrerposisjon, André har jo stått litt også. Men han var fantastisk profesjonell i alt han gjorde både før, under og etter kampen i dag, sier Solbakken.

Hvem bør stå mot Serbia? Nyland Hansen Grytebust Vis resultat

Overfor NRK er han enig med dem som kaller 1-2-scoringen for en keepertabbe.

– Jeg tror nok det. Jeg tror Ørjan på en god dag tar den ballen. Det tror jeg han er enig i selv også. Nå har jeg ikke sett den i reprise, jeg stod ganske rett bak da han skjøt. Jeg tror Ørjan vil si det selv også, sier Solbakken.

– Vurderer du keeperbytte før Serbia-kampen?

– Nå må vi se på kampen og se på hvordan vi skal legge opp den kampen. Det er ny motstander, og det er en «grande finale», så vi må finne den beste oppstillingen og taktikken til den kampen, svarer han.

– Viktig balanse

NRK-ekspert Carl-Erik Torp mener Solbakken må ta grep på keeperplass.

– Jeg synes de bør gjøre et keeperbytte nå. Tvilen kom Nyland til gode i denne kampen, da bør tvilen komme André Hansen til gode i neste. Nyland var tydelig kamprusten og det så man i flere situasjoner, og ikke bare ved målet. Da mener jeg det er et mye tryggere valg å gå for Hansen i tirsdagens kamp, sier Torp.

MANGE MENINGER: Flere fotballeksperter tar til ordet for at Ståle Solbakken må gjøre en keeperendring mot Serbia på tirsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Han synes Rekdal har et poeng i at det er «drepen for dem som konkurrerer og blir valgt bak».

– Det er en viktig balanse. Han velger åpenbart de han mener er best i teamet sitt. Derfor ser han mye eliteserie, i motsetning til en del andre landslagstrenere. Han har skapt en tro på at om man presterer bra der man er så kan det være mulig, og det er en stor motivasjon for mange spillere. Den må man ikke miste, og blir det mye som dette her, så kan det gå utover det at spillerne føler reell konkurranse om plassene, mener Torp.

Norge vinner gruppa med uavgjort eller seier mot Serbia. Solbakken beskriver Norges sjanser som «fine».

– Det er ikke som om denne kampen var helt på trynet, det er resultatet som er helt på trynet. Vi gjør mye bra, men også mye vilt, sier landslagssjefen.

Norges gruppe avsluttes med hjemmekamp mot Serbia på Ullevaal stadion førstkommende tirsdag.