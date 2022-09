Det endte til slutt med et skuffende 1-2-tap i den viktige landskampen mot Slovenia i Ljubljana.

Norge tok ledelsen da Erling Braut Haaland satte sitt 22. mål på 21 landskamper i starten av andre omgang, men slo kraftig tilbake Benjamin Sesko utlignet med 20 minutter igjen av oppgjøret, og ti minutter senere fyrte han løs fra langt hold og sikret slovenerne seieren.

Og det avgjørende målet skaper reaksjoner. For Sesko fikk stå alene og lade kanonen fra 25 meter, men skuddet snek seg i sakte film inn nede til høyre for Ørjan Nyland.

– Det er et greit forsøk, men det er rett og slett fryktelig keeperspill, slo TV 2-ekspert Jesper Mathisen fast etter langskuddmålet.

– En keepertabbe, enkelt og greit, oppsummerte Egil «Drillo» Olsen i TV2s studio.

På pressekonferansen etter kampen stiller NRK landslagssjef Ståle Solbakken spørsmål om hva han mener.

– Det er nok det (en keepertabbe). Jeg tror Ørjan på en god dag tar den ballen. Det tror jeg han er enig i selv også. Nå har jeg ikke sett den i reprise, jeg stod ganske rett bak da han skjøt, svarer han.

Nyland er for tiden klubbløs, og mange trakk frem det som grunnen.

– Det overrasker meg at den går inn. Den kommer litt uventet og brått på, men det er veldig langt unna og ikke veldig hardt. Man sitter med en følelse at de har en keeper som hadde tatt den, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Ser ikke utgangen

Slik forklarer Nyland selv situasjonen:

– Det andre målet ser jeg ikke utgangen på. Derfor går den inn. Jeg blir for sein, og han treffer veldig bra.

RAKK IKKE FREM: Ørjan Nyland får kritikk for ikke å ha tatt langskuddet fra Sesko. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

32-åringen har ikke fått ny kontrakt etter at avtalen med Reading utløp i sommer.

– Det påvirker ikke at jeg ikke har klubb, mener han selv.

– Jeg synes Nyland er en god keeper, men han er ikke i kampsituasjoner ukentlig, og Solbakken pleier å bruke spillere som er i form og spiller, så jeg var litt overrasket da jeg så han skulle starte, sier NRK-Torp.

– Vurderer dere et keeperbytte mot Serbia? spør NRK Solbakken om.

– Nå må vi se på kampen og se på hvordan vi skal legge opp den kampen. Det er en ny motstander, og det er en «grande finale», så vi må finne den beste oppstillingen og taktikken til den kampen, sier landslagssjefen.

Og målvakten svarer følgende:

– Jeg stod i målet i dag, så hvorfor ikke mot Serbia?

Ny mulighet tirsdag

Den skuffende forestillingen i Ljubljana forandrer egentlig ikke så mye på utgangspunktet før tirsdagens kamp mot Serbia på Ullevaal.

Uansett om Serbia vinner, taper eller spiller uavgjort mot Sverige vinner Norge gruppa om det blir norsk poeng i tirsdagens kamp.

Med serbisk seier senere i kveld vil begge lag stå med 10 poeng før gruppefinalen. Med poeng mot Serbia på Ullevaal vil Norge da bli gruppevinner på innbyrdes oppgjør etter å ha vunnet i Beograd i juni.

NEDTUR: Norge hadde seks kamper på rad uten tap. Ståle Solbakken virket ikke videre fornøyd. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Det er en stund siden vi har hatt denne følelsen, men sånn er det. Vi kan ikke forvente at det skal gå på skinner hver gang. Selv om det svir så har vi en kamp til. En finale, og vi har alle muligheter. Vi må bare nullstille og sørge for at vi tar det på tirsdag, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Og gruppeseieren henger høyt.

I tillegg til at Norge vil bli seedet på nest beste nivå under trekningen av EM-kvalikgruppene 9. oktober, noe som har mye å si når de to beste i EM-gruppa går til EM, vil en gruppeseier også gjøre at Norge rykker opp til nivå A i Nasjonsligaen og får langt mer attraktiv motstand neste gruppespill.

– Sjansene er fine. Det er ikke som om denne kampen var helt på trynet, det er resultatet som er helt på trynet. Vi gjør mye bra, men også mye vilt. Vi spiller en annenomgang vi ikke har spilt på lang tid under meg, hvor det er mye urolig. Vi mister mye baller og spiller litt taktisk naivt, og går for nummer to i stedet for å vente til vi får de perfekte overganger og spillet, forteller Solbakken til NRK.

– Rotete og kaotisk



Spillerne er også klare på at de da ikke kan gjøre som lørdag kveld i Slovenia. For det var en skuffet gjeng som gikk igjennom pressesonen.

– Når vi tar ledelsen så skal vi kontrollere det. Vi har vært gode på det før. Da vi fikk 1–0 så trodde jeg på seier, erkjenner Alexander Sørloth.

SCORET IGJEN: Erling Braut Haaland våget ikke helt å juble for scoringen sin, trolig i frykt for offside, men mål ble det – igjen. Hans sjette i nasjonsligaen, av Norges sju scoringer. Foto: ANTONIO BRONIC / Reuters

– Det ble en litt vel rotete kamp, synes jeg. Vi starter litt slurvete, så føler jeg vi løfter oss og gjør en okay førsteomgang etter hvert, men det er rotete og litt kaotisk hele veien. Og det er en vanskelig bane å spille på også, men vi skal klare å gjøre det bedre, sier kaptein Martin Ødegaard til TV 2.