– Vi har ikke kunnet hvile spillere. Vi måtte vinne alle kampene, og har gjort et veldig godt forsøk i alle kamper, selv om vi ikke riktig orket i går, sier Martin Sjögren.

Dagen etter kvartfinaletapet mot England, reflekterer Norges landslagstrener over hva som manglet for å ta det neste steget.

– Vi har spilt med omtrent det samme laget. Det stod ekstremt mye på spill for oss alt i den første kampen, med alt det innebar av både mental og fysisk oppladning.

Det er bare tolv spillere som har startet for Norge i mesterskapet.

– Vi har ikke kunnet rullere så mye, for vi måtte stille med det laget vi mente var aller best for å kunne vinne, sier landslagstreneren.

Norge er ett av lagene som har brukt færrest spillere i VM, mens England er ett av de som har brukt flest.

– De har ikke hatt så mye rotasjon, mens vi har rotert. Vi trengte det, og jeg tror det var de tingene som gjorde forskjellen, sa Englands Lucy Bronze.

INNBYTTER: Frida Maanum ble byttet inn i fire av de fem kampene Norge spilte i VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Innbytterne har som regel også vært de samme. Frida Maanum har kommet inn fire ganger, mens Lisa-Marie Karlseng Utland og Synne Skinnes Hansen har blitt byttet inn tre ganger hver i mesterskapet.

I tillegg har Elise Thorsnes kommet inn to ganger, mens Emilie Haavi, Karina Sævik og Amalie Eikeland alle har blitt byttet inn én gang hver.

– I et mesterskap som varer over så lang tid, og hvor man spiller så mange kamper på så kort tid, er det en stor fordel å kunne rullere på laget, sier NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

– En utfordring

Direktør for elitefotball i Norges Fotballforbund (NFF), Lise Klaveness, sier at bredden i toppen er noe NFF bruker mye tid på.

– Vi ser jo at vi klarer å produsere store, gode, internasjonale spillere som man kan kalle stjerner, som når hele veien opp, men så er det poeng for oss å ha større bredde i toppen.

Klaveness bemerker at NFF hadde dette målet i bakhodet da de vedtok endringer i strukturen i Toppserien.

JOBBER MED Å FORBEDRE BREDDEN: Lise Klaveness, direktør for elitefotball i NFF. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det var også en av årsakene til at man igangsatte et prosjekt med toppspillerutviklere i Toppserien, som følger klubbenes talenter.

– De som er nest best i dag, kan bli best i morgen. De må være motivert og bli fulgt opp slik at de er med hele veien selv om de kanskje ikke er A-lagsspillere når de er 19 år gamle.

– Det er en utfordring kvinnefotballen har. Når du helt opp tidlig, har du masse rundt deg og er motivert til å gå videre, men det er for få av dem som er nest best, som kan bli best når de er 24-25, som blir med videre.

Håper VM blir springbrett

Landslagssjefen håper at de norske spillernes prestasjoner har ført til at flere har fått øynene opp for dem.

– Jeg tror det er flere av spillerne som kommer til å spille i mer krevende miljøer i Europa. Guro (Reiten) og Ingrid (Syrstad Engen) skal ut, og flere har vist at de er aktuelle, mener Sjögren.

OPTIMIST: NRKs fotballekspert Morten Morisbak Skjønsberg. Foto: Øzgur Tufan / NRK

– Da får de en litt tøffere hverdag hvor det stilles høyere krav og man blir vant til å spille mot bedre motstand kontinuerlig. Det vil gi utvikling hos spillerne, og gi oss en større mulighet til å rullere når vi kommer til mesterskap, sier han.

NRKs ekspert mener også at det er grunn til å være optimistisk med tanke på fremtiden til Norge.

– Det er et ganske ungt lag vi har, og alt i alt har dette vært en god opplevelse for det norske laget, så for fremtiden er dette en meget bra erfaring å bygge videre på, sier Skjønsberg.