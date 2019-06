Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Forsvarsspilleren har sendt Norge hjem fra to VM på rad. Hun scoret både i 2015 og igjen i kvartfinalen nå.

– Det er alltid Norge. Jeg må si beklager, sier Bronze og smiler.

Mens skuffede norske spillere går forbi henne i pressesonen, forteller Lyon-spilleren at hun egentlig mener 3-0-resultatet nesten lyver.

Caroline Graham Hansen fikk tøffe arbeidsforhold mot England. Foto: YVES HERMAN / Reuters

– 3-0 får det til å se ut som det var en enkel kamp for oss, men det var det definitivt ikke, sier hun.

– Det var en tøff kamp. Jeg føler vi hadde kontroll, men statistikken var nok ganske jevn. Jeg tror kvaliteten vår skinte gjennom til slutt, sier Bronze.

Graham Hansen-planen

England scoret allerede etter tre minutter, og hadde derfra og ut et klart overtak i kampen. Norge greide ikke å spille seg til en eneste virkelig målsjanse i førsteomgang, og til pausen hadde de norske spillerne ikke hatt et eneste skudd på mål.

Caroline Graham Hansen, som har hatt et strålende VM, greide aldri å komme helt til sin rett mot England. Bronze innrømmer at akkurat det var noe det engelske laget hadde lagt en god plan for å få til.

– Vi visste at hun ville bli den største trusselen i angrep. Vi visste at hun ville ha ballen, og vi måtte stoppe henne raskt. Vi måtte stoppe henne fra å drible og være sterke i forsvar, sier Bronze, og utdyper:

– Likevel synes jeg hun fikk ballen en del i den første omgangen, men jeg synes vi klarte det bra. Vi stoppet et hvert stort angrepsforsøk hun hadde.

Det hele kan egentlig minne om da England vant 2-1 mot Norge i VM for fire år siden. Da fortalte engelskmennene at nøkkelen hadde vært å nøytralisere Lene Mykjåland, som på den tiden var den store kreative kraften i Norges angrep.

Bronze var svært delaktig da som nå.

Faktisk spilte hun så godt mot Norge at England-trener Phil Neville brukte store deler av sin pressekonferanse etterpå på å argumentere for hvorfor han mener høyrebacken må vinne Gullballen neste gang.

Bronze vartet blant annet opp med denne godbiten mot Norge:

Lucy Bronze banker inn Englands tredje mål Du trenger javascript for å se video.

– De gjorde det vanskelig

Graham Hansen medgir at møtet med engelskmennene ble tøft for henne.

– Men jeg føler at vi som lag sliter sammen i dag. Forrige kamp var vi gode som lag, og da blir det lettere å være god. Det går begge veier. I dag var vi som lag ikke gode nok. Det er kjipt, men England gjorde det vanskelig for oss. Vi får bare si gratulerer og komme sterkere tilbake, sier Graham Hansen.

Landslagstrener Martin Sjögren kan heller ikke annet enn å være enig i at England utførte planene sine godt.

– England er jo bra. Det er klart at de hadde en strategi på hvordan de skulle nøytralisere vårt angrepsspill, for vi har vist et ganske godt angrepsspill. Angrepsmessig synes jeg egentlig vi skaper en del, og vi forsøkte å flytte rundt Caro en del, for å få henne mer på ballen og i de rommene hun er så bra i. Men England gjorde det vanskelig for oss, sier han.

England-trener Phil Neville hyllet Lucy Bronze etter Norge-kampen. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

– Blir Norge for sårbare mot lag som greier å nøytralisere Graham Hansen?

– Nei, jeg synes ikke det når man ser på sjansene vi skaper. Jeg har ikke sett på statistikk, men jeg synes vi fortsatt skaper en del og kommer en gjennom, selv om vi ikke lykkes helt med å bryte gjennom, sier Sjögren.

– Har kanskje mistet momentum

Bronze understreker at hun mener det norske laget er «et topplag med toppspillere», som hun sier, men at hun tror de var slitne. Norge er et av lagene som har brukt færrest spillere i VM, mens England er et av de som har brukt flest.

– Norge hadde en tøff kamp mot Australia, og den var fantastisk, men kanskje de har mistet litt momentum og energien til denne kampen. De har ikke hatt så mye rotasjon, mens vi har rotert. Vi trengte det, og jeg tror det var de tingene som gjorde forskjellen, sier hun.

I møtet med pressen innrømmet Bronze at hun egentlig ble litt overrasket over hvor lett England noen ganger fikk slippe til mot Norge, for hun mener Norge egentlig er et veldig sterkt lag.

– Norge er et lag vi har respekt for. Vi vet at de er alltid super-organisert, super-atletiske og har gode spillere. Graham Hansen mot Australia mener jeg var en av VMs største prestasjoner. De har toppspillere og vi visste at det ville bli vanskelig, sier hun.

England tar en tidlig ledelse Du trenger javascript for å se video.