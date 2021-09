Sjansesløseri til tross: Norge med ny seier i VM-kvaliken

​​​​​​

Mange hadde nok forventet seg en ny målfest mot Kosovo etter den overlegne Armenia-seieren i første VM-kvalikkamp. Men selv om de norske spillerne hadde ballen i store deler av kampen, mente NRKs ekspert at det var i overkant mye slurv og upresishet i det norske laget.

– Jeg synes det har vært for mye slurv, selv når de norske spillerne har vært helt upresset. Og det mot et Kosovo som ikke har skapt noe trøbbel for Norge. Jeg hadde forventet mer, sier Carl-Erik Torp.

– Jeg tror vi alle kjenner på at vi burde scoret en del flere mål i dag, men vi vinner fullt fortjent 3-0. Noen dager er det litt stang ut, sier Caroline Graham Hansen til NRK.

Tre mål på 25 skudd, mot et lag som er rangert som nummer 115 i verden, er neppe noe landslagssjef Martin Sjögren jubler spesielt høyt for, men det var mer enn nok til tre poeng. At Frida Maanum måtte gå av banen like før slutt, og gispet etter luft etter en duell med keeper, var også en strek i regninga.

– Ai, ai, ai, dette er ikke noe vi liker å se. Vi får håpe dte bare er lufta som gikk ut av henne, og ikke noen ribbein som har gått, kommenterte Torp.

Blakstad-ros

Lenge så det ut til at Kosovo – Norge ikke kom til å bli vist på TV, men etter mye frem og tilbake kom gladmeldingen fra Pristina like før kampstart. Dermed kunne den norske fansen se Norge gå opp i ledelsen etter tolv minutter etter selvmål fra en kosovosk spiller.

Norge burde kanskje hatt mål allerede etter tre minutter, da avslutningen fra Amalie Eikeland så ut til å være over dødlinja før en motspiller fikk knotet den ut av mål. Graham Hansen ropte også på straffe etter å en duell innenfor sekstenmeteren, men dommeren ville det annerledes.

Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Ingen av situasjonene ble riktignok kampavgjørende, og 35 minutter inn i kampen sørget Julie Blakstad for et flott mål og 2-0, assistert av nevnte Eikeland.

– Jeg elsker råskapen til Blakstad der, det er en fantastisk avslutning, mente Torp.

Etter hvilen gjorde godt samspill mellom Guro Reiten og Frida Maanum at en helt ensom Lisa Marie Karlseng Utland kunne trille ballen i mål og sørge for 3-0 i Norges favør.