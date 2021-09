– Kjempebra. Jeg er fornøyd med prestasjonen vi gjør. Vi visste vi skulle ha et kraftig spillmessig overtak. Men man vet jo ikke hvor god uttelling man får, sier landslagssjef Martin Sjögren til NRK etter bunnsolide 10–0 mot lille Armenia.

Han vurderte det dit at Norge kunne hatt flere scoringer i første omgang.

– Men i den andre omgangen er vi spillemessig litt ned, men scorer mål i stedet. Og vi skaper utrolig mye sjanser. Vi scorer mål i siste sekundet og fikk en seier med tosifret. Det er en god start på kvaliken, slår svensken fast.

Norges største profil, Caroline Graham Hansen, vurderte at det var en god kamp og en viss forbedring etter at de norske damene tapte hele 7–0 mot Nederland sist landskamp.

– Samtidig er ikke Armenia det sterkeste laget. Men vi får en god følelse og neste kamp mot Kosovo må vi bygge videre på det. Så møter vi bedre lag i neste runde. Da tenker jeg at jo bedre følelse vi har fra denne samlingen, så er det lettere å bygge videre på det, sier hun.

«Åh, hva gjør jeg her?»

For storseier var forventningen, mente NRKs kommentator Christian Nilssen før kamp. Det var kollega og ekspert Carl-Erik Torp helt enig i.

Og av alle spillere ute på Ullevaal-matta var det landslagsdebutant Guro Bergsvand som først tok dem på ordet.

For på en nærmest upåklagelig gressmatte i behagelig høstvær, med en sporadisk besatt langside, tok det kun ni minutter før hun fant veien til nettmaskene.

DEBUTERTE MED SCORING: Guro Bergsvand, her underveis i kampen mot Armenia på Ullevaal stadion torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

På et lavt og hardt innlegg fra Julie Blakstad gikk ballen via Caroline Graham Hansen og havnet i bena på debutanten som enkelt sørget for norsk ledelse.

– Det startet med en corner, da skal jeg være med opp. Det ble litt «klabb og babb», men til slutt kom det et innlegg. Da hadde jeg ikke snudd hodet hjemover enda. Plutselig så ligger den på femmeteren. Så ble jeg litt sånn «åh, hva gjør jeg her?», sier midtstopper Bergsvand til NRK om sin egen scoring.

Men de tankene var fort borte. Bare sekundet senere bredsidet hun inn ledermålet som ble starten på målfesten.

Passerte Hegerberg

Derfra gikk det slag i slag, pasning for pasning, og mål for mål.

Det til tross for en rekke svake avslutninger på den armenske sisteskansen. Men sjansene var så mange at det ble en målrik norsk kamp.

Og for Caroline Graham Hansen ble det et hopp på den norske toppscorerlisten.

For i det 28. minutt fikk Norge straffe og frem gikk Barcelona-stjernen Graham Hansen. 26-åringen var sikker i sin sak og sørget for sitt mål nummer 39 for det norske landslaget.

SMILTE BREDT: Caroline Graham Hansen og Norge hadde en god dag på jobben. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dermed gikk hun forbi Ada Stolsmo Hegerberg og opp på en åttendeplass på den norske toppscorerlisten. Hun ble med det og den spilleren som fortsatt er aktiv med flest mål for landslaget.

– Det er alltid gøy og en ære å score mål med flagget på brystet. Hvis det jeg gjør kan bidra med at vi kommer til mesterskap og hevder oss der, så er jeg superstolt og glad for å være en del av det laget, sier Graham Hansen om målstatistikken hennes.

Karina Sævik rundet av en god norsk førsteomgang med Norges tredje nettkjenning drøye fem minutter før pause.

Målbonanza

Men målfesten stoppet ikke der. For i den andre omgangen var det vel så fyr i det norske laget, som i de første 45. minuttene.

Kun to minutter ut i omgangen fant Lisa-Marie Utland veien til nettmaskene. Så sørget Julie Blakstad for å score sitt første landslagsmål og øke til 5–0. Før Graham Hansen og Utland noterte seg for ett mål til hver. Heller ikke det var nok:

Da hadde Utland notert seg for hat trick med det norske flagget på brystet.

Og i det antallet tilleggsminutter dukket opp på skjermen, gjorde Elisabeth Terland det samme på listen over målscorere.

Og på tampen sørget Graham Hansen for 10–0 til Norge over Armenia.

Dermed fikk Norge en knallstart på kvalifiseringen til verdensmesterskapet som skal holdes i Australia og New Zealand i 2023.