– Det er bare trist. Å se noen ødelegge sånn for seg selv er ... Hva skal man si?

Tidligere verdensmester Vishy Anand måtte gni seg i øynene under det niende partiet av sjakk-VM. Igjen gjorde Carlsens motstander, Jan Nepomnjasjtsjij, utilgivelige feil som nordmannen utnyttet.

Nå står Carlsen med seks poeng i VM-sammendraget mot «Nepos» tre. Førstemann til 7.5 poeng vinner VM.

– Er han gal?

Anand er tydelig på at feil kan skje, men ikke på den måten vi har sett i denne VM-kampen.

TRIST: Vishy Anand synes det er leit å følge Nepomnjasjtsjij i VM. Foto: Carina Johansen / NTB

– Det er noe annet når det er likt og man gjør tabber – da er det uforventet. Her får man imidlertid følelsen av at noen er i fritt fall. Jeg kan ikke huske noe lignende, i hvert fall på veldig lenge, sier han og fortstetter:

– Mitt niende parti mot Carlsen i Chennai-VM kan kanskje sammenlignes, men mine feil skjedde på slutten av et parti, i en komplisert stilling, sier Anand til NRK.

– Hva tenker du om VM-kampen nå?

– Det er som jeg trodde for to dager siden, men nå er det verre, svarer Anand, som for to dager siden spådde at «Nepo» ikke ville klare å hente inn Carlsen.

Den nederlandske stormesteren Anish Giri reagerte med sjokk da Nepomnjasjtsjij flyttet bonden sin til c5 i trekk nummer 27, og nærmest satte løperen sin ut av spill.

Etter dette trekket klarte han aldri å hente seg inn igjen.

– Er han gal?! Dette er sykt. Jeg har aldri sett noe lignende, han er fullstendig ute av form, utbrøt Giri på sendingen til Chess24, ifølge VG.

– Han (Nepo) må på en eller annen måte glemme dette så fort som mulig. Dette er en sjakkspillers mareritt, sa Judit Polgár, stormester og tidligere toppspiller, i samme sending.

SE VIDEO: Her oppdager Magnus Carlsen motspillerens utrolige tabbe. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her oppdager Magnus Carlsen motspillerens utrolige tabbe.

– Ikke sånn Magnus vil vinne

Bjørn Nesset, altmuligmann i Team Carlsen, synes det er vondt å se «Nepo» spille sjakk i Dubai.

– Det som har skjedd i dag er veldig overraskende. Det er ikke måten Magnus helst ville vunnet på. Han ville ha et rettferdig parti. Matchen er ikke over, men det ser svart ut for «Nepo» nå, sier Nesset til NRK og legger til:

– Jeg tror Magnus har sympati for «Nepo» i den situasjonen han er i. Han er veldig presset. De er gode venner, så jeg tror han synes det er trist at det blir en sånn utgang på partiet.

Sjakkspiller og ekspert Sheila Barth Stanford mener den russiske stjernespilleren fortsatt sliter tungt etter parti 6, som endte med tap etter utrolige 7 timer og 40 minutter.

– Hele verden var imponert over hvordan han spilte i de første partiene, men han har forsøkt å hente seg inn igjen etter det sjette partiet. Nå trekker han altfor fort. Gang på gang, sier Barth Stanford.

– Er det noen vei tilbake?

– Jeg tror ikke det. Han må vinne tre partier, svarer hun.

VANT: Carlsen står nå med seks poeng i VM-sammendraget. Førstemann til 7.5 vinner. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Forsvant på pauserommet etter tabben

Hovedpersonen selv var en slagen mann da han møtte verdenspressen. Nepomnjasjtsjij tok seg likevel god tid til å forklare seg, og røpet at han før partiet hadde vært tydelig overfor seg selv på at han ikke kunne gjøre tabber.

Slik gikk det imidlertid ikke.

– Det var en blunder, men jeg var ikke klar over det da jeg gjorde trekket, sier Nepomnjasjtsjij.

Han gikk fort inn på pauserommet etter tabben og ble der lenge. På spørsmålet om hvorfor han forsvant så lenge fra brettet, svarer Nepomnjasjtsjij:

– Jeg tenkte at jeg like gjerne kunne sitte der i stedet for foran brettet. Jeg forsøkte å regne om det var noen praktiske muligheter. Det var langt unna noe realistisk, men jeg gjorde det beste ut av det.

– Hvordan har du det nå?

– Jeg har hatt det bedre, svarer han.

De to sjakkessene møtes ved brettet igjen allerede onsdag. Vinner Carlsen med hvite brikker, vil han kun trenge en remis på fredag for å ta VM-tittelen igjen. Du følger partiet på NRK fra klokken 13.15.