Her innser han Nepos giganttabbe – ny seier for Carlsen

– Jeg var bedre i store deler av partiet, mente Nepo etter det niende partiet.

Jan Nepomnjasjtsjij overrasket på flere områder. Han stilte opp med ny sveis, sammen med tidligere VM-utfordrer Sergej Karjakin og leverte en ny åpning.

Men tross god start, så gikk det Carlsens vei denne gangen også. Og denne gangen var det seier med svarte brikker.

Det var spesielt ett trekk som fikk ekspertene og den såkalte pila til å reagere. Han gjorde trekket bonde til c5. Det betød at han tillot at løperen hans på b7 ble fanget. Dermed var løperen til Nepo nærmest ute av spill.

Også Carlsen selv virket forbløffet over trekket.

– Ganske absurd

Nepo innrømmer at han ikke så tabbetrekket før Carlsen faktisk utnyttet det.

– Du forventer alt, men det var litt overraskende, sier Carlsen.

– Jeg synes jeg gjorde det ganske bra. Så innså jeg at jeg mistet overtaket. Det hjalp meg å se bonde til c5. Å se det var ganske absurd, sier han.

SKUFFET: Jan Nepomnjasjtsjij har ikke innfridd forventningene i VM i Dubai. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Etter tirsdagens seier står Carlsen med seks poeng i VM-sammendraget. Han leder med hele tre poeng (!) på Nepomnjasjtsjij, og det skal nesten et under til for at russeren henter inn forspranget. Førstemann til 7.5 poeng vinner VM.

Tidligere VM-utfordrer Vishy Anand kalte det hele for trist.

– Ikke trist, naturligvis. Men det skal ikke skje at man setter bort partiet på den måten, sa Carlsen etter seieren.

Nordmannen reagerte da han innså tabben. Han hadde i utgangspunktet slått seg til ro med remis.

– Han var litt for optimistisk. Han følte «nå har jeg vunnet en bonde, nå skal jeg ta sjanser». På det tidspunktet var jeg bak på tid og han var nok litt for optimistisk. Han er selvfølgelig uheldig etter at han gjør feil. Partiet er stein tapt, sånn er det, sier Carlsen.

Han kan vinne VM i løpet av de to neste partiene.

– Nå ser det veldig lyst ut. Ikke fantastisk spill i dag, men det spiller ingen rolle nå, sa Carlsen.

VANT: Magnus Carlsen hadde litt trøbbel, men slo tilbake etter tabbetrekk fra Nepo. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

– Det var et tøft parti da jeg var under press både på brettet og på tiden. Å snu det på den måten var uforventet, fortsatte nordmannen.

Han innrømmet at det er med en liten bismak at han vinner på måten som på tirsdag.

– Å vinne etter hard jobb er mer givende enn å bli gitt seieren, sa Carlsen.

Uvanlig åpning

Han har ofte startet med såkalt spansk åpning, men denne gangen valgte russeren annerledes. Han startet med bonde til c4 og bonde til g3.

Carlsen gjorde også noen uvanlige trekk, og ekspert Torstein Bae reagerte på det han så.

– Jeg synes ikke han virker helt på hugget i dag, sa Bae.

Nepo spilte raskt, og det var han som tok føringen med hvite brikker.

– Dette er en drømmestart for Nepomnjasjtsjij, mente Bae.

Nepo hadde overtaket

Og han holdt på overtaket utover i partiet. Carlsen gjorde et trekk som ble vurdert svakt av ekspertene og pila.

– Oi, oi, oi! utbrøt NRKs sjakkekspert i studio.

Men etter en stillingskrig i en periode, gjorde Nepo noe som så ut som et stort tabbetrekk.

– Det er en kjempetabbe fra Nepo, sa Bae.

Carlsen virket forbløffet, og ristet nesten på hodet. Men nok en gang gikk nordmannen seirende ut, og for første gang i årets VM ble det seier med svarte brikker.