Sjakkprofil rystet etter opplevelse som 15-åring: – Hva har jeg gjort?

Det er i et Twitter-innlegg den svenske sjakkprofilen først åpner opp om en ubehagelig hendelse som skjedde for snart fem år siden.

Anna Cramling var 15 år og befant seg i Romania for å delta i europamesterskapet i sjakk for juniorer. Det sportslige fokuset ble brått avbrutt da en dommer kom bort til henne rett før turneringsstart.

– Jeg gikk i shorts under EM i 2017. Det var veldig varmt ute og alle gikk i shorts. Både gutter og jenter. Jeg gikk bort for å snakke med noen kompiser, for sjakkpartiene hadde ikke begynt ennå. Da kom en dommer bort til meg og sa at «du må gå fordi folk ikke klarer å slutte å stirre på deg, du forstyrrer dem. Og når partiene begynner, kommer du til å gjøre at de ikke klarer å fokusere», forteller Cramling til NRK.

PROFIL: Anna Cramling har over 240.000 abonnenter på sin Youtube- og Twitch-kanal. Foto: Privat

– Hva har jeg gjort?

Cramling ble sjokkert av kommentaren til dommeren. Raskt dro hun fra lokalet og lot de vonde tankene ta overhånd.

– Jeg husker at det eneste jeg tenkte var at jeg hadde gjort noe feil. Alle hadde jo på seg shorts, både gutter og jenter. Jeg ble bare så sjokkert. Jeg tenkte «hva har jeg gjort?».

Innlegget, som ble delt på fredag, har fått mye oppmerksomhet i sjakkverdenen.

Ifølge Cramling har hun erfart ubehagelige hendelser i flere av mesterskapene hun har deltatt i, og de siste dagene har hun fått tilbakemeldinger fra flere kvinner som har opplevd mye av det samme. Upassende blikk og meldinger på sosiale medier fra medspillere er en gjenganger, mener svensken.

Se svaret fra Det europeiske sjakkforbundet lenger nede i artikkelen.

Mistet lysten til å spille

Nå er Cramling bekymret for rekrutteringen i kvinnesjakken.

– Jeg synes det er viktig å få flere kvinner til å spille sjakk. Jeg har alltid vært en av å få kvinner som spiller i åpne turneringer, og jeg synes det er veldig kjedelig at det er sånn. Jeg har alltid hatt mange venner, men vært ensom i sjakken. Det er trist at det bare har vært meg, moren min og kanskje én eller to jenter i turneringer med 300–400 personer. Jeg har følt meg annerledes, sier hun.

19-åringen er datter av stormester Pia Cramling og har siden hun var liten reist jorden rundt på turneringer med familien sin. I de åpne turneringene spiller menn og kvinner mot hverandre. Det er imidlertid mest vanlig at kvinner stiller i egne kvinneklasser – spesielt i mesterskap.

– Det er flere som får sånne kommentarer som jeg har fått, det gjør jo at man ikke får like lyst til å fortsette å spille. Jeg håper virkelig at sjakk kan bli et spill hvor alle kjenner at de kan ta del og er velkomne, fortsetter hun.

Får støtte

Den norske sjakkspilleren og eksperten Sheila Barth Stanford er rystet over innlegget og deler bekymringene til svenske Cramling.

– Det er et av de mer ekstreme eksemplene jeg har hørt. Det er helt feil av en dommer å gjøre. Det er enda verre når det kommer fra en dommer enn en medspiller. Det blir et problem når en dommer oppfører seg sånn. Sånne ting kan også gi deg sportslige utfordringer, sier Stanford til NRK.

STØTTER: Sheila Barth Stanford (til venstre) hyller innlegget til Cramling. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Det som gjør dette så problematisk er at vi ønsker å få flere kvinner med. Det er flere gode sjakkspillere som slutter på grunn av ting som dette, fortsetter hun.

I tillegg til å være sjakkspiller, har Cramling en stor fanskare på strømmetjenestene Twitch og YouTube. Der deler hun blant annet sjakkinnhold til drøye 240.000 følgere.

Stanford mener det er viktig at en så markant stemmer sier ifra.

– Det er enormt viktig at man tar et oppgjør med dårlige behandling. Det er viktig at hun som er så sterk og populær, likevel gjør dette.

– Burde ha tatt det opp

Cramling angrer på at hun ikke har tatt opp tematikken tidligere.

– Jeg tok ikke opp hendelsen med forbundet da det skjedde. Jeg burde ha tatt det opp, men jeg turte ikke helt. Nå som jeg har en større plattform kjenner jeg at jeg kan gjøre det.

Nå kommer hun med en tydelig oppfordring til verdenssjakken og Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

– Det er veldig viktig at FIDE forsøker å gjøre noe. En ting som jeg synes de kan gjøre, som jeg synes de ikke har gjort så mye til nå, er å ha flere kampanjer på sosiale medier hvor de sier at «vi er imot at sexisme i sjakken». Hvor de har fokus på at det skal bli et bedre miljø i sjakken.

Håper flere vil rapportere til forbundene

Theodoros Tsorbatzoglou i Det europeiske sjakkforbundet sier de er klar over problemet i sjakken og at de senest i november diskuterte tematikken på et styremøte.

– Vi bryr oss om dette, og i våre nylige møter i november 2021 ECU tok vi spesifikt opp dette problemet. Der bestemte vi og kunngjorde at vi vil opprette et kontor for å motta rapporter som angår alvorlige lovbrudd via sosiale medier.

Om hendelsen i 2017 svarer han følgende:

– Når det gjelder hendelsen i 2017, som involverer uredelig oppførsel fra en dommer, er det et voldgiftsdisiplinærpanel og også en etikkkomité (FIDE) som kan undersøke slike klager hvis det foreligger en rapport.

– Det vi alle kan gjøre er å oppmuntre Anna og enhver person til å rapportere slike hendelser slik at det kan etterforskes av organisasjonene, nasjonale eller internasjonale organer, avhengig av saken, fortsetter han.

– Uheldig

Pressesjef i FIDE, David Llada, synes det er svært leit å lese om opplevelsene til Cramling.

– Det er veldig uheldig at disse hendelsene ikke blir rapportert. I dag er ikke spillere redde for å dele kritikk på sosiale medier, men med akkurat dette temaet er det veldig ofte slik at offeret føler skam eller, som i Annas tilfelle, offeret tror det har vært hun som har gjort noe galt, sier han og fortsetter:

PRESSESJEF: David Llada, pressesjef i FIDE, forteller at forbundet nettopp vedtok et nytt sett med etiske retningslinjer som berører temaet sexisme, trakassering og diskriminering. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / CHRISTIAN KRAKENES

– Hvis spillere, spesielt de unge, opplever noe de mener ikke er riktig, bør de ikke holde det for seg selv. Vi vil oppfordre alle til å søke råd fra en venn eller en seniorspiller, be om å få snakke privat med hoveddommeren eller turneringslederen, eller fylle ut en klage med en gang og rapportere hendelsen offisielt.

Han forteller også at FIDE har tatt grep de siste årene ved å blant annet vedta tre ulike sett med retningslinjer.

– Alle disse berører temaet sexisme, trakassering og diskriminering. Spesielt de etiske retningslinjene, som ble vedtatt for bare noen uker siden, er relevante her, sier han.