Karjakin fyrer løs mot FIDE: – Hvorfor får Carlsen delta?

– Hvorfor får han delta i turneringen? Han (Carlsen) spiller for gøy, mens de andre kjemper livet av seg for å komme til kandidatturneringa, skriver den russiske stormesteren Sergej Karjakin i et innlegg på Twitter.

Karjakin peker på landsmannen Andrej Jesipenko. 19-åringen har tidligere imponert i kamp mot verdensmesteren og vant da de møttes i januar i år.

Men da de i juli møttes igjen i en kvalifiseringsturnering til kandidatturneringen for neste sjakk-VM, gikk det ikke russerens vei. Oppgjøret ble av det episke slaget der Carlsen til slutt gikk seirende ut av oppgjøret etter armageddon.

Men det at Carlsen i det hele tatt fikk lov til å stille i turneringen, får Karjakin til å stusse.

– Hvorfor skulle Jesipenko måtte kvalifisere seg til VM-kamp mot Magnus, når han må spille mot Magnus først? Å spille mot Magnus burde være enden på reisen, ikke starten, fortsetter russeren.

MERKELIG: NRKs sjakkekspert Torstein Bae skjønner Sergej Karjakins frustrasjon Foto: Erik Johansen / NTB

NRKs sjakkekspert skjønner Karjakins frustrasjon

– Det er selvfølgelig merkelig når Magnus kan slå ut andre sterke konkurrenter, og dermed eliminere en mulig utfordrer til neste VM-match, sier Torstein Bae.

– Når vi da har et sånt system der mesteren sitter og venter på hvem som blir neste utfordrer, så må vi kanskje holde oss til det, sånn at man ikke kan delta og slå ut mulige utfordrere, sier han.

Kritisk til FIDE

Med tapet mot Carlsen, var Jesipenkos eneste håp om å kvalifisere seg til kandidatturneringen gjennom den aller siste kvalifiseringsturneringen.

I turneringen som går fra februar til april neste år, er 22 av de 24 plassene forbeholdt spillere som var kvalifisert via ranking eller andre turneringsplasseringer. Jesipenko var ikke en av de 22.

De to siste plassene var det arrangørene som kunne velge ut. Valget falt på Hikaru Nakamura og Magnus Carlsens sekundant, Daniil Dubov, og Jesipenkos VM-drøm gikk i tusen knas.

I Twitter-meldingen setter Karjakin store spørsmålstegn ved valget.

– Hvorfor ble ikke Andrej Jesipenko nominert?, spør Karjakin, og peker blant annet på at Jesipenko har imponert mot Carlsen tidligere.

– Han var uheldig med trekningen og møtte Carlsen i kvalifiseringsturneringen. Men uansett klarte han flere remis, og Carlsen greide kun å vinne i lynsjakk.

UTFORDRER: Sergej Karjakin var Magnus Carlsens VM-utfordrer i 2016. Foto: Seth Wenig / AP

– Karjakins egen personlige mening

– Det at Carlsen spiller for gøy, er Karjakins egen personlige mening, kontrer FIDE i en e-post til NRK.

De påpeker at det er likt for alle, og at konkurransevilkårene er klare for alle på forhånd. I tillegg er det en stor pengegevinst til vinneren.

– Magnus Carlsen er en profesjonell sjakkspiller. Samlet var premiepotten på snaue 1,9 millioner dollar, hvor vinneren fikk 110 000 av dem. I tillegg til pengepremien vet alle at det er to plasser til kandidatturneringen som står på spill. Jan-Krzystof Duda slo Carlsen og kvalifiserte seg til kandidatturneringen, det klarte ikke Jesipenko, skriver FIDE.

Samarbeidet med Carlsen medvirkende

Det er presidenten i FIDE, Arkady Dvorkovitsj, og arrangøren World Chess som har gitt de to siste plassene til Nakamura og Dubov.

Selv om Nakamura ikke har spilt en ranket klassisk sjakkturnering på nesten to år, var det Dvorkovitsj som ville ha med Nakamura med i den siste kvalifiseringsturneringen.

– Han er veldig sterk og rutinert og er veldig populær blant fansen. Jeg mener han fortjener en sjanse, sier presidenten i en uttalelse på FIDEs hjemmesider.

PRESIDENT: Arkady Dvorkovitsj er presidenten i FIDE. Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

World Chess på sin side listet opp en punktliste på hvorfor Dubov fortjente plassen i turneringen.

– Han er den høyest rangerte spilleren av de som ikke var kvalifisert. I tillegg ser vi at samarbeidet hans med Carlsen har vært veldig lønnsomt, noe han beviste da han vant VM i hurtigsjakk.

– Typer vi gleder oss til å se

I tillegg mener World Chess at Dubov er en av de som får mest oppmerksomhet i media, og det er på linje med World Chess' mål om å bringe mer oppmerksomhet til sjakken.

– Det er fire forskjellige måter å kvalifisere seg til kandidatturneringen, og Jesipenko klarte det ikke. Han er en veldig god spiller for fremtiden, og det er veldig prisverdig at Karjakin står opp for sin landsmann. Men klagene burde ikke kommet etter at din favoritt ikke klarte å kvalifisere seg eller fordi noen andre ble nominert av arrangøren, avslutter FIDE.

Torstein Bae mener Nakamura og Dubov var de åpenbare spillerne å velge ut for FIDE.

– Nakamura er en stor stjerne i USA, ikke minst på nettet med strømming. Og Dubov er tidligere verdensmester i hurtigsjakk og har en fenomenal personlighet, sier han.

– Det er klart det er to typer vi gleder oss til å se spille.