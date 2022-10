Ny rystende sjakkrapport: Mener Niemann trolig jukset i over 100 partier

– Det er et overraskende og massivt funn av omfattende juksing over lang tid på nettet, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har sett en 72 sider lang rapport fra sjakknettstedet og kommer med den knusende konklusjonen om den omstridte unge amerikaneren.

Rapporten slår fast at Niemann sannsynligvis ha mottatt ulovlig hjelp i mer enn 100 nett-partier. Dette skal ha skjedd så nylig som i 2020.

Dette gjelder også partier i turneringer hvor det har vært premiepenger i potten, skriver Wall Street Journal.

Niemann har tidligere nektet for at han har jukset, men har samtidig innrømmet at han ble utestengt fra Chess.com etter å ha jukset to ganger som 12 og 16 år.

Bae sperret opp øynene da han så funnene til nettstedet.

EKSPERT: Torstein Bae. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det er klart at dette absolutt er et nytt, alvorlig skudd for baugen for Hans Niemann, og styrker selvfølgelig Magnus sin påstand om at Niemann har jukset, og spesielt på nettet, selvfølgelig, sier Bae.

Sjakkekspert Tarjei Svensen påpeker overfor NRK at han ikke har rukket å lese rapporten, men forteller at han har tillit til nettstedets analyser.

– De har åpenbart brukt lang tid på dette og har nok sørget for å ha nok bevis, sier Svensen.

«Ekstraordinære resultater»

Wall Street Journal skriver også at Chess.com skal ha undersøkt Niemanns utvikling i sjakkpartier som spilles over brettet. I rapporten heter det at «resultatene er ekstraordinære», men nettsiden understreker at de ikke vil konkludere om han jukset også ansikt til ansikt.

VERDENSENER: Magnus Carlsen. Foto: ARUN SANKAR / AFP

– Selve rapporten er ikke publisert ennå, så det er klart at det blir spennende å se mer nøyaktig hva dokumentasjonen er, sier Bae og fortsetter:

– Når det gjelder det som er spill ansikt til ansikt, så opplever jeg ikke at det er så nyskapende det som kommer frem i denne artikkelen i Wall Street Journal, for det er for så vidt mye av det samme tingene vi er kjent med tidligere, at Niemann har hatt en veldig rask progresjon og at Magnus har ment at han har oppført seg på en rar måte når de spilte sammen, og slikt. Der er det for så vidt ikke noe nytt som fremkommer, sier Bae.

– Hva tenker du om at det snakkes om juks i over 100 partier?

– Jeg reagerer absolutt på at det er oppsiktsvekkende tall, som Chess.com mener å kunne vise at det er så mye juksing. Det hadde jeg ikke forventet. Det er klart at dette er virkelig en ny utvikling i saken, og noe som rammer Niemann meget hardt, svarer han.

Carlsen-selskap selges til Chess.com

Chess.com er verdens mest besøkte sjakknettsted og er blant annet vertskap for en rekke turneringer i tillegg til å være et sjakkforum.

Sjakknettstedet har nylig fått akseptert et bud på nær 800 millioner kroner for Magnus Carlsens sjakkselskap Play Magnus Group.

NRK har vært i kontakt med Magnus Carlsens manager, Henrik Carlsen. Han forteller at verdenseneren ikke er tilgjengelig for en kommentar om rapporten ettersom han spiller europacup for lag i Østerrike.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Hans Niemann om beskyldningene, men har foreløpig ikke fått svar. Niemann skal etter planen delta i Det amerikanske sjakkmesterskapet, som starter klokken 20.00 onsdag kveld.

Dette er juksesaken: Ekspandér faktaboks 5. september trakk Magnus Carlsen seg brått fra storturneringen Sinquefield Cup etter at han gikk på et overraskende tap mot Niemann. I etterkant la Carlsen ut en Twitter-melding, som flere har tolket som en beskyldning om juks mot amerikaneren.

7. september slo Niemann tilbake og hevdet han ikke hadde jukset mot Carlsen. 19-åringen innrømmet imidlertid at han hadde jukset ved to anledninger online – som 12- og 16-åring.

19. september møttes de to spillerne for første gang etter Sinquefield Cup. Partiet varte imidlertid bare noen få sekunder fordi Carlsen trakk seg etter bare ett trekk.

21. september gikk den anerkjente professoren Ken Regan ut i NRK og konkluderte med at «alt var normalt» med Niemanns partier. Han hadde analysert over 300 av Niemanns partier de siste to årene. Få dager etter publiserte sjakkprofilen Yosha Iglesias en annen analyse, som slo fast at amerikaneren har spilt flere «mistenkelige» partier.

26. september snakket Carlsen for første gang ut om bråket og sa at han tror Niemann har jukset mer enn han offentlig har innrømmet.

29. september bekreftet Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at de har startet en gransking av både Magnus Carlsen og Hans Niemann. Begge risikerer straff.

Anklaget Niemann for juks

Uten en gang å nevne ordet «juks» satte Magnus Carlsen sjakkjuks på dagsordenen da han trakk seg fra Sinquefield Cup med en kryptisk Twitter-melding tidlig i september.

Siden den gang har saken utviklet fra uke til uke og vokst seg større og større. Klimakset kom da Carlsen omsider tok bladet fra munnen og kom med kraftige beskyldninger mot amerikaneren Niemann.

– Jeg forstår at mine handlinger har frustrert mange i sjakkmiljøet. Jeg er frustrert. Jeg ønsker å spille sjakk. Jeg ønsker å fortsette å spille sjakk på det høyeste nivå i de beste konkurransene, skrev Carlsen i et innlegg på Twitter og fortsatte:

– Jeg tror at Niemann har jukset mer – og mer nylig – enn han offentlig har innrømmet, skriver nordmannen.

Kort tid etter at 31-åringen «pratet ut» bekreftet Det internasjonale sjakkforbundet (Fide) at skulle starte en gransking av både Carlsen og Niemann.