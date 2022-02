Showet i siste OL-konkurranse: Sandbech hylles for triks som aldri har blitt gjort før

Både Marcus Kleveland og Mons Røisland sikret finaleplass i Big Air i Beijing. Men det var en annen nordmann som stjal fokuset, for Ståle Sandbech har hintet om karriereslutt.

Etter sine tre forsøk, som dessverre ikke holdt til finale, så han inn i kamera og sa: «Thank you snowboarding».

– Det er vel begynnelse på slutten av min konkurransekarriere. Jeg vil bruke mer tid på å utforske andre territorier av fjellet. Det er ikke som at jeg gir meg som proff snowboardkjører, det er masse andre ting man kan gjøre, sier han til NRK etter konkurransen.

Foto: Jae C. Hong / AP

Ville eksperimentere

Men Sandbech, som tidligere har sagt at han savner mer stil i konkurranser, og ikke bare flest mulig rotasjoner, disket selvsagt opp med det mest overraskende trikset i karrierens siste OL-konkurranse.

Ifølge lagkamerat Røisland er det første gang noen gjør trikset på snø, og det er andre gang Sandbech gjør det selv. Tidligere har han kun gjort det i puddersnø utenom konkurranse.

– Det trikset er grunnen til at jeg hadde lyst til å kjøre Big Air-konkurransen, og jeg gjorde det for meg selv. Som et lite eksperiment for å se hva det kunne gi i konkurranse, men også for å vise progresjon på en annen måte enn bare snurr, forteller han.

NRKs ekspert Stian Sivertzen visste ikke engang hva han skulle kalle trikset, men fikk etter hvert opplyst at det heter «dobbel chikanen 1260». Noe enklere forklart: tre og en halv runde rotasjon med fremoverlent akse.

– Det er jo en akse som du ikke ser så ofte i konkurranse. Vi har flere akser. Vi kan gå i doble og triple som vi nødvendigvis ikke har gjort før, i stedet for å bare fortsette å spinne videre til 1920 og så videre. Til slutt klarer man ikke lenger å telle, fortsetter Sandbech.

– I dag tar han kanskje det kuleste trikset i konkurransen, men han får ikke så godt betalt, mener Røiseland.

Sandbech fikk 69,5 poeng for det oppsiktsvekkende trikset, før han falt på det andre forsøket. Det siste og avgjørende hoppet landet han, men det endte kun med 66,5 poeng og dermed røyk finaleplassen.

– Jeg er egentlig jævlig letta for at jeg ikke kom til finalen. For jeg vet ikke hva jeg skulle funnet på for å gå større, sier han.

Skyhøyt nivå

Røiseland fortalte at han «safet litt» på sine hopp, og det virket som han ble tatt litt på senga av nivået i Beijing.

– Det er det høyeste nivået jeg noen gang har sett i en Big Air-kvalifisering. I morgen skal jeg gi alt, da er det ingenting å tape, sier det norske medaljehåpet.

Røisland hoppet seg til 80 og 66,5 poeng. Han endte på 9.-plass, mens Kleveland leverte poengsummer på 87,5 og 63,75 og havnet på sjette.

– Jeg følte det gikk ganske bra i dag, i hvert fall ti ganger bedre enn slopestyle ... Det har lugget så sykt hardt mens jeg har vært her, sa Kleveland som overraskende nok ikke kom seg til slopestyle-finale tidligere i mesterskapet.

Slopestyle-vinner Max Parrot fra Canada vant kvaliken.