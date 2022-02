– I dag var det bare forbanna dårlig kjøring, sier Kleveland til NRK.

– Jeg tror jeg har en OL-forbannelse. Det føles litt sånn nå, fortsetter han.

22-åringen skulle revansjere OL-nedturene fra 2018, men åpnet kvalifiseringen ved å falle i første run. Det gjorde at han hadde kniven på strupen før andre og siste omgang.

SKUFFET: Marcus Kleveland. Foto: Heiko Junge / NTB

Da gikk det bedre for nordmannen, men han la seg bare inne som nummer 11. Man må være blant kvalifiseringens 12 beste kjørere for å ta seg videre til finale, noe som betød at Dombås-gutten bare tålte å bli passert av én utøver.

Selv hadde han aldri tro på at det skulle holde, og Kleveland endte til slutt på en 14.-plass.

– Siste run var ikke moro å kjøre. Jeg trakk meg litt på første rail. Når man gjør en slik feil på første hinder, så blir man oppgitt gjennom hele omgangen. Man føler seg som en nybegynner når man kjører, forklarer han oppgitt.

Nervepirrende

– Det skal veldig mye til for at dette holder og mange må gjøre feil, sa NRKs snøbrettkommentator Stian Sivertzen etter Klevelands andre forsøk.

Da hadde 22-åringen stått i en halv evighet og ventet på poengsummen sin, men gullhåpet, som nettopp tok to av tre gull under X Games i Aspen, måtte altså se seg slått.

Kleveland innrømmet tidligere i uken at han slet litt med løypa.

– Den er ganske krevende, med is rundt railene og det lugger fordi det er så tørt. Optimalt er det ikke, men det fungerer, sa Kleveland til NRK.

TØFFE FORHOLD: Kleveland innrømmer at han ikke er noen stor fan av kulden i Kina. Foto: MIKE BLAKE / Reuters

Sportssjef i snøbrettforbundet, Per Iver Grimsrud, erkjenner også at Kleveland har slitt.

– Han har ikke vært superkomfortabel i forkant, men det har gått greit på trening. Han håpet nok på bedre kontroll og godfølelse enn dette, sier Grimsrud til NRK etter søndagens kvalikknedtur.

Under OL i Pyeongchang uttalte Kleveland at han ikke tålte kulden. Det er ikke varmere i Zhangjiakou i Kina, som bærer preg av svært tørr og iskald luft. Temperaturen kan fort komme ned i 20 minus.

– Psykisk veldig vanskelig

Snøbrettkommentator Sivertzen synes det er interessant at Kleveland sier at han har en OL-forbannelse.

– Når det kommer til dette OL-et er det jo også veldig mye ekstra. Kleveland har erfaring, men vi har korona og han mangler treneren sin, sier kommentatoren.

Landslagstrener Marius Håker måtte bli igjen i Norge etter koronasmitte i familien.

– Du får ikke de trygge rammene rundt deg som gjør det psykisk veldig vanskelig å være på plass, forteller Sivertzen.

Lagkamerat Mons Røisland er finaleklar etter å ha blitt nummer ni i kvalifiseringen. Han føler med Kleveland.

– Det er så synd. Han fortjener finale mer enn noen andre. Han hadde et fantastisk X Games. Det skal så små marginer til for at det ikke sitter. Uflaks for ham i dag, og han fortjener en finaleplass, sier Røisland.

Også Ståle Sandbech er klar for finalen. Han overbeviste og ble nummer fire.