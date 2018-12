Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det åpnet med jubel, og endte i tårer for Aalesund. Med 0–1 i sekken fra første kamp måtte de oransje gå hardt ut mot Stabæk, og fikk scoringen de trengte. Stabæk var derimot hele tiden bare et bortemål unna å punktere dobbeltoppgjøret, og etter 71 minutter var 19 år gamle Pape Habib Gueye uheldig.

Unggutten stusset ballen i eget nett, og da kampen var over var det en utrøstelig 19-åring som måtte hjelpes av banen.

– Han gråter sine modige tårer der ute. Han scoret selvmålet, og blir hjulpet på beina av trener Lars Bohinen. Det er ingen tvil om at dette går veldig inn på han, sa NRKs radiokommentator Rune Hustad på lufta.

Uheldig syndebukk

ENGASJERT: AAFK-trener Lars Bohinen prøvde febrilsk å holde laget sitt skjerpa fra sidelinjen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Pape Habib Gueye (19) ble på mange måter syndebukken for Aalesund. Først brant han en stor sjanse alene med Stabæk-keeper Sandberg. Så stusset han ballen i eget nett på et Jeppe Moe-hjørnespark.

AAFK-trener Lars Bohinen prøvde å berolige unggutten etter at det var klart at opprykksdrømmen røk.

– Jeg synes veldig synd på han. Han følte at hele opprykket vårt lå på hans skuldre, og det skal vi sørge for at han ikke tenker, sier Bohinen.

– Hvordan tar man vare på en 19-åring etter noe sånt?

– Vi må prate med han, og få han til å forstå det store bildet. Det er jo ikke i dag vi mister opprykket. Det mistet vi i høst, da vi ikke helt fant oss selv. Så fikk vi en bonussjanse med kvalik, og det ble som det ble.

Aalesund endte med 59 poeng i 1. divisjon i år. Bohinen sier det vanligvis hadde vært nok til å spille eliteserie neste år.

– Det er bittert. Måten det skjer på, at vi har 59 poeng og ikke rykker opp, det er spesielt. Ni av ti ganger er det nok til opprykk, så det ble en spesiell sesong. Da man ligger på opprykk i 27 av 30 serierunder er det klart at det blir tungt, sier han.

UTRØSTELIG: Kaptein Oddbjørn Lie prøvde å trøste Gueye etter tapet. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kapteinen med drømmescoring

Men så som nevnt lyst ut for Aalesund. Kaptein Oddbjørn Lie skar inn i feltet etter en halvtime, dro av et par motspillere, og hamret ballen i nettaket over Stabæk-målvakt Marcus Sandberg.

Jubelen stod i taket på Color Line Stadion, men til slutt var det bortefansen som kunne storme banen i seiersrus.

– Det er ganske skuffende. Når de scoret visste vi at det ble vanskelig. Vi gikk jo for scoring, men vi klarte ikke det i dag, sier Fredrik Carlsen til NRK.

Supporterne tar helt av etter Stabæk sikret eliteseriespill Du trenger javascript for å se video.

– For gode for 1. divisjon

Stabæk spiller derimot på sin side i Eliteserien også neste år.

– Vi er for gode for 1. divisjon. Det viste vi i dag. Laget, fansen, alle er for gode for 1. divisjon, sa Ohi Omoijuanfo i seiersrus på Eurosport Norge etter kampen.

Henning Berg ble hentet inn som «redningsmann» for Stabæk i sommer, og det fungerte.

– Jeg har ikke gjort det på egen hånd, dette har vi gjort det sammen. Det jeg er mest fornøyd med er at jeg ser en framgang i hvordan laget spiller. Vi er mer som et lag, sier Berg.

– Det var en tett og jevn kamp, men jeg fornøyd med innstillinga til gutta. Vi mistet ikke hodet da vi havnet under, og hadde de største sjansene, sier han.

JUBEL: Stabæk kunne juble for fornyet eliteseriekontrakt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix