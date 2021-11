Selvkritisk etter sesongstarten: – Tok for lett på det

– Det er tungt, jeg skal innrømme det. Jeg går med syre konstant og føler at de franske satte et enormt tempo fra start. Det er godt det er to uker til verdenscupstart, sier en sliten Olsbu Røiseland etter å ha gått inn til niendeplass søndag.

Hun var over minuttet bak vinneren Ingrid Landmark Tandrevold med hele fire bom. Med én bom mer og 1,34 sekunder bak Tandrevold kom Tiril Eckhoff inn til en skuffende 13. plass.

Etter at de tapte seierskampen mot Julia Simon på lørdagens sprint, viste søndagens fellesstart at formen til de to norske stjernene er et stykke unna der den pleier å være når de har startnummer på brystet.

– Jeg håper det kommer seg i løpet av noen ukers tid. Men det gikk enda verre i fjor, så jeg kan ta med meg at det har gått litt bedre i år, sier Eckhoff om sesongstarten.

– Må slippe opp litt

Hun beskriver smerter i kroppen og stiv muskulatur etter å ha trent hardt helt inn mot den første konkurransehelga.

– Jeg må prøve å få litt overskudd igjen. Jeg har trent mye og bra den siste måneden og tok for lett på det her. Vi får satse på at formen kommer, forteller Eckhoff til NRK.

– På hvilken måte tok du lett på det?

– Når du trener mengde inn mot start, så er kanskje ikke det helt optimalt. Jeg må slippe opp litt nå, forklarer Fossum-løperen.

Eckhoff drar nå hjem til Oslo for å lade batteriene og fokusere på gode hardøkter som oppkjøring til verdenscupstarten i Östersund siste helga i november.

– En jobb å gjøre

Den samme treningsplanen skal også Olsbu Røiseland følge.

TUNGT: Marte Olsbu Røiseland kjente godt til syra i beina under søndagens fellesstart. Foto: Geir Olsen / NTB

– Jeg må finne overskudd. Nå er treningsfokuset borte og jeg må få overskudd og ha gode hardøkter. Jeg må fokusere på hardtreninga og sette sammen bedre løp på standplass. Jeg har absolutt en jobb å gjøre de neste to ukene, forklarer hun NRK.

– Er du bekymra?

– Jeg er ikke det. Det har vært tungt her før og gått greit likevel. Det skal være litt tungt på Natrudstilen (Sjusjøen journ.anm.). Det skal ikke være en godfølelse, så jeg føler jeg er der jeg skal være, sier Olsbu Røiseland.

Likevel innrømmer hun at hun har en vei å gå de neste to ukene.

– Jeg håper jeg knepper opp et hakk på den fysiske formen. Nå fikk jeg en liten sjekk på skytinga her og jeg har litt å jobbe med. Jeg håper jeg er hakket hvassere i Östersund og at jeg får en stigning i programmet frem til jul.