Seks pallplasser ble det også i Heerenveen forrige helg. Men denne helga var tre av dem førsteplasser, og det er enda bedre.

– Vi er i god form om dagen. Nå gjelder det å holde trykket oppe også i de neste verdenscupene, sier Håvard Holmefjord Lorentzen.

De to han sikter til, går i Calgary og Salt Lake City om henholdsvis to og tre uker. Det er verdens to raskeste baner, der alle verdensrekordene er satt.

– Hverdagskost

– Håvard er verdens beste sprinter, og han fikser to seirer som om det var hverdagskost, sier NRKs kommentator Even Wetten.

Helgen startet med et pang. Håvard Holmefjord Lorentzen beviste at han er verdens beste sprinter for øyeblikket med seier på både 500 og 1000 meter.

– I mine statistikker finner jeg ingenting om at Norge noensinne har tatt to verdenscupseirer på samme dag, sa NRKs kommentator Even Wetten.

IMPONERTE: Håvard Lorentzen imponerte i helgen. Du trenger javascript for å se video. IMPONERTE: Håvard Lorentzen imponerte i helgen.

På lørdagen fulgte Sverre Lunde Pedersen opp med en strålende 1500 meter. Han vant, mens Sindre Henriksen viste seg frem med en fin tredjeplass.

– Så ser vi også at Sverre Lunde Pedersen tar sin første verdenscupseier siden 2014. I tillegg bryter Sindre Henriksen noen barrierer og viser at han er i den absolutte verdenstoppen, sier Wetten.

Raskest i 1200 meter

På samme løpe presenterte supertalentet Allan Dahl Johansson (19) seg frem med en overraskende sjetteplass, bare et halvt sekund fra seieren. Han tapte et helt sekund på de første 300 meterne.

– Vi har en junior som går raskest av alle i 1200 meter. Hadde han skrudd på 200 meter før, hadde han vært best i verden. Ham kan vi vente oss mye av, sier Wetten om Johansson.

– Nå er vi verdens beste skøytenasjon denne helgen, det er en utrolig deilig følelse. Å gjøre dette på hjemmebane i en OL-sesong er helt ubeskrivelig, sa Sondre Skarli.

Medaljevinnerne sa dette etter løpene sine:

– Det var helt konge fra start til mål. Jeg hadde en sisterunde ingen kunne matche. Jeg fant roen og klarte å gå bra på skøyter, sa Sverre Lunde Pedersen.

2 x pallen i lagsprint

– Det her var helt vilt. Jeg ble litt sjokka når jeg så fort det gikk. Det her er en guttedrøm som går i oppfyllelse, sa Sindre Henriksen.

To andreplasser på den relativt nye øvelsen lagsprint sørget for en ny strålende norsk dag og seks medaljer på en og samme helg.

Bjørn Magnussen, Henrik Fagerli Rukke, Håvard Lorentzen og Johann Jørgen Sæves gikk for gutta, mens Anne Gulbrandsen, Hege Bøkko, Ida Njåtun og Rikke Jeppsson gikk for jentene.