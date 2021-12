Trøbbel for Hovland

Viktor Hovland fikk en kjempestart i PGA-turneringen på Bahamas med birdie på de to første hullene, men en dobbeltbogey sendte ham til bunns på lista.

Hovland innledet med birdie både på 1. og 2. hull. Etter fire spilte hull var han fortsatt to slag under par og lå godt an, men så kom en bogey på 5. hull og en dobbeltbogey på det sjette.

Dermed var nordmannen nede på delt 19.-plass. Det er helt sist i turneringen som samler bare 20 spillere.