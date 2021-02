Med tre menn og én kvinne ute med skade, var Norge allerede svekket før VM. Nå er femtemann snart på vei hjem.

– Jeg hadde et lite håp om at det skulle føles greit. Men det var bare helt sjanseløst. Det funker fint i hockey rett frem, men dessverre må jeg svinge litt også. Og det var ikke sjans, sier Sejersted til NRK.

– Jeg så den litt komme.

Her er Sejersted avbildet i Garmisch-Partenkirchen, som ble hans siste renn før operasjonen. Foto: Christof Stache / AFP

Han har slitt med det høyre kneet i flere år, men en smell i Bormio like før nyttår har forårsaket enda mer smerte og problemer med kneet.

– Det er jo bare utrolig kjedelig, sier NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt.

– Jeg regner med at han da ikke har sjans til å kjøre. At det er for vondt rett og slett. Sjansen for at han kan skade seg ytterligere er jo større, og det vi han jo helst unngå.

Nok en tapt medaljesjanse

Søndag fortalte Sejersted at sannsynligheten for at han skulle kjøre eller ikke kjøre i VM var 70–30. Nå er han altså ferdig før det har begynt, og operasjon er det neste som venter.

– Mest sannsynlig noe menisktrøbbel, noe brusk-greier, sier han at operasjonen skal dreie seg om.

Dermed er det kun Kjetil Jansrud og Henrik Røa igjen på det norske fartslaget i VM.

Og allerede før VM var Norge tre mann mindre. Aleksander Aamodt Kilde og teknikkjørerne Atle Lie McGrath og Lucas Braathen måtte alle ut med skade. I tillegg ble det bekreftet like før mesterskapet at også Maria Tviberg måtte stå over på grunn av skade.

– Vi har så mange som var vært gode i år. De med flest pallplasser er borte, det er jo kjedelig. Men det er en del av gamet, sier Aamodt.

– I utgangspunktet hadde vi åtte stykker som har vært på pallen i år, fire av de er skadet. Så halvparten av medaljekandidatene er jo nå skadet nå.

Både Lucas Braathen (t.v.) og Atle Lie McGrath er ute med skade og mistet VM. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Flere utsettelser

Mesterskapet i seg selv har heller ikke gått helt etter planen. Først ble kvinnenes superkombinasjon på mandag utsatt etter mye snøfall.

I kvinnenes super-G-renn tirsdag kom i hvert fall noen seg til toppen, men ingen fikk noen gang klarsignal til å sette utfor på grunn av lav tåke over fjellet. Dermed ble også denne konkurransen utsatt. Den skal etter planen gå samme dag som herrenes super-G på torsdag.