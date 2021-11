– Per nå blir dette min siste sesong.

NRK møter Kjetil Jansrud midt i ærverdige Frognerparken - et steinkast fra der han selv bor på fasjonable Frogner.

Etter en lang karriere, har Jansrud har lagt planen klar. Verdenscuprennet i Kvitfjell i mars neste år, blir etter alle solemerker hans siste som toppalpinist.

– Det er nok litt fornuftig at jeg trekker meg litt tilbake. Nå er det mange kule typer som har kommet inn, så jeg tror Attacking Vikings-kulturen er godt ivaretatt. Jeg kjenner på en utrolig motivasjon mot det som per nå blir min siste sesong. Akkurat nå er jeg veldig komfortabel med at Kvitfjell blir avslutningen, sier Jansrud til NRK.

TREKKER SEG TILBAKE: Kjetil Jansrud vil la yngre krefter slippe til. Foto: Guro L. Grønn / NRK

Dette er definitivt

Ifølge han selv, skal det mye til for at det blir endring i planene.

– Det blir definitivt min siste OL-sesong. Det er jo litt avhengig av man skal gjøre i livet. Hvis sesongen skulle flyte kjempebra, og at jeg skulle vinne som i gode gamle tider, så er det en vurdering jeg må ta midtveis ut i sesongen og bestemme meg da for om jeg skal ta et år til. Så kommer det kanskje et tidspunkt at jeg bare bekrefter at Kvitfjell blir det siste rennet. Alt det der er litt løpende.

Verdenscupen i Kvitfjell skal etter planen gå den 5. og 6. mars. Der er Jansrud på hjemmebane. Vinstra-mannen har tatt sju av sine 23 seirer i verdenscupen akkurat der.

– Jeg veldig klar på å få en anledning til å takke lokale frivillige, venner og kjente som pleier å ta turen til Kvitfjell. Det virker veldig poetisk riktig.

36-åringen åpner likevel opp for å fullføre resten av sesongen hvis han er med å kjempe om en av verdenscupkulene. Kranjska Gora og Courchevel/Meribel er de gjenstående verdenscuprennene etter Kvitfjell.

Ikke satt en dato

Forrige sesong gikk ikke som planlagt for Jansrud. VM ble en nedtur resultatmessig. I super-G ble det 12.-plass, mens i utforkonkurranse ble det 8.-plass. I verdenscupen sammenlagt endte 36-åringen på en 20. plass i utfor og 7.-plass i Super G.

– Det var egentlig masse som gikk galt forrige sesong. Resultatene var jo under det jeg burde forvente av meg selv sånn historisk sett.

Jansrud har ikke bestemt seg for en dato for når avgjørelsen om å legge skiene på hylla skal bli tatt.

– Men jeg tenker at avgjørelsen blir tatt før OL. Når vi drar til OL har man sett nok av sesongen til å vite hvor du er. Da tro jeg vet om det blir min siste sesong eller ikke. Per nå er jeg veldig komfortabel med at Kvitfjell blir det siste rennet, sier Jansrud nok en gang.

Familiefar

Avgjørelsen om å legge opp blir nok litt enklere nå som alpinesset har blitt familiefar. I fjor fikk Kjetil Jansrud og samboeren Benedicte Isabel Mortensen datteren Frøya.

SAVN: Kjetil Jansrud er spent på hvordan det blir å reise fra datteren denne sesongen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også denne sesongen må Jansrud forberede seg på å være mye borte fra familien.

– Det å suse rundt til syvende og åttendeplasser gjennom en hel vinter og ikke se datter og samboer, er ikke like gøy, sier Jansrud, før han fortsetter.

– Nå er Frøya gammel nok til at hun skjønner at jeg er borte, i motsetning til i fjor hvor hun var veldig tett på mamma. Nå er hun i en helt annen fase. Jeg er spent på nå, som jeg er borte i fem uker, hvordan det kommer til å slå ut på henne.